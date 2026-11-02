Farma Vojty Kotka: Ovce odmítla vlastní mláďata a oblíbeného beránka jeho syna čeká těžký osud

Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 2026 - 3. díl. FOTO: distr. FTV Prima
Třetí díl pořadu Farma Vojty Kotka otevírá vlna ovčích porodů, u kterých musí herec osobně asistovat. Jedna z ovcí zároveň odmítá své mládě, což přináší slzy dojetí. Majitel hospodářství navíc zjišťuje, že zvířata nelze množit donekonečna a farmaření s sebou nese i zodpovědnost za smrt. Zpožděná vlna porodů
Třetí díl začíná rovnou velkou vlnou porodů.
u nich mohl být osobně přítomen a vyzkoušet si asistenci. Zpoždění druhé vlny přitom vzniklo už dříve po návštěvě pana Zábranského. Kotek
„To je vlastně už druhá vlna porodů, a i druhá vlna připouštění. Protože my jsme po tom, co tu byl pan Zábranský a odvezl si svého dospělého berana, který tu byl jenom s těma našima dvěma velkýma bahnicema, tak nám řekl, že si myslí, že už by byly schopné i ty naše malé jehničky být březí. Takže jsme je nakryli ještě jedním beránkem zvlášť, a tím pádem se ty jejich porody posunuly o měsíc později,“ popsal události v dílu Kotek.
Dodal, že právě díky tomuto zdržení mohl u příchodu jehňat na svět být.
„Takže díky tomu jsem mohl být u toho, co jsem strašně chtěl zažít a vidět. A nějak se k tomu postavit. Třeba kdyby se něco stalo. A nenechávat odpovědnost na někom jiném,“ vysvětlil.
Během dílu se objeví také komplikace, kdy jedna z ovcí odmítá být příkladnou matkou. Situace kolem péče o jehně vyvrcholí slzami dojetí.
Konec iluzí o idylickém životě
S přibývajícími zvířaty na statku přichází nutnost bilancovat a činit složitější kroky. Kotek upozorňuje na velký rozdíl mezi první a druhou řadou pořadu. Úvodní sezóna působila bezstarostně, nyní ale nastupuje nutnost jednat jako skutečný hospodář.
„První sezóna byla hodně o tom, že to je všechno hezký, že to je fajn, že je to idylický, ale s těmi dalšími pokoleními už na vás najednou začnou dopadat nějaká rozhodnutí, která musíte udělat jako farmář, a začíná se z toho stávat reálná farma,“ uvedl Kotek.
Sám zdůraznil rozdíl mezi chovem zvířat pro potěšení a reálnou produkcí.
„A s logikou věci, protože farmy nejsou nafukovací, se musíte rozhodovat, co dál s přebytky. Protože nekonečné množství ovcí zkrátka neuživíte. A právě tohle je téma, na které začneme postupně narážet, budeme se k němu muset v určité chvíli postavit. Jenže je to něco, co se těžko vypráví a trošičku se tomu vyhýbáte,“ doplnil. Zodpovědnost za život i smrt
Rodina chce dělat věci poctivě a nevyhýbat se ani nepříjemným stránkám zemědělství. K nim patří i zodpovědnost za smrt zvířat.
„Chtěli jsme být soběstační, umět si plodiny vypěstovat, zvířata přivést na svět. Ale také se k tomu umět postavit, když jde do tuhého,“ řekl k hlubší podstatě svého farmaření. Vážnější rovina se poprvé otevírá v souvislosti s oblíbeným beránkem Hubíska, který dostal jméno Flíček.
Třetí díl pořadu
vysílá Prima 6. listopadu ve 20:15. Už nyní je epizoda dostupná na platformě Prima+. Farma Vojty Kotka Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima).