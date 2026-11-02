StarDance má nové miminko! Veronika Lálová porodila přímo během taneční sezony

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Zatímco celebrity bojují na tanečním parketu StarDance o přízeň poroty a televizních diváků, bývalá vítězka soutěže Veronika Lálová (35) slaví mnohem větší životní vítězství! Oblíbená tanečnice přivedla na svět svého prvního potomka. A načasování? Jako by si ho snad naplánovala podle televizního programu! Ještě před dvěma týdny totiž seděla v hledišti StarDance s pořádně zakulaceným bříškem.
Veronika Lálová se stala maminkou! V neděli 1. listopadu porodila syna Matyáše, kterého přivítala na svět společně se svým partnerem Kamilem Fojtíkem. Radostnou novinku oznámila fanouškům na sociálních sítích, kde zveřejnila také fotografie z porodnice. „Ještě včera jsme slavili moje narozeniny a ani jsme netušili, že dneska budeme slavit zase. Vítej na světě, Matyášku!“ napsala šťastná maminka. A skutečně, syn se narodil pouhý den po jejích 35. narozeninách. Teď už drží syna v náručí!
Načasování porodu je přitom pozoruhodné. Zatímco Česká televize právě vysílá další ročník populární taneční soutěže, její někdejší vítězka prožívá nejkrásnější okamžiky svého života. Ještě 17. října přitom Lálová dorazila na přímý přenos StarDance, kde s velkým těhotenským bříškem podporovala své kolegy. Tehdy v rozhovoru pro Aplausin.cz naznačila, že další návštěvu už možná nestihne. „Zatím mám to štěstí, že mi je fajn, že se cítím dobře. Takže jsme vyrazili na StarDance a uvidíme, jestli ještě nějaký večer stihnu, ale myslím si, že už asi ne,“ svěřila se tehdy.
A její slova se naplnila! Místo dalšího večera v hledišti přišla cesta do porodnice. Žádné nečekané drama se však nekonalo. Termín porodu měla tanečnice naplánovaný právě na přelom října a listopadu. Přesto jde o krásnou symboliku. Zatímco její kolegové svádějí souboje na parketu, ona získala tu nejcennější životní cenu. Královna samby má nového tanečního partnera
Lálová se nesmazatelně zapsala do historie StarDance, když v roce 2016 zvítězila po boku herce Zdeňka Piškuly. Později tančila také s olympionikem Davidem Svobodou nebo hercem Pavlem Trávníčkem. Přestože se proslavila temperamentní sambou a vystupováním na brazilském karnevalu, nyní ji čeká úplně jiný rytmus života.
Sama přitom ještě před porodem přiznávala, že má z mateřství velký respekt. „Nevím, jestli se na mateřství vůbec připravit jde, na ty bezesenné noci, na to, že člověk asi nebude spát. Ale tak je to krásné,“ řekla v rozhovoru pro Aplausin.cz . Teď už má svého malého Matyáše konečně v náručí. A zatímco ve StarDance se rozdávají body a rozhoduje o vítězích, doma u Lálové je vítěz jasný. Je jím její novorozený syn! Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com/ Veronika Lálová, iDnes.cz a Super.cz