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Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

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I po začátku listopadu platí v krajském městě Vysočiny určitá dopravní omezení. Dělníci zůstávají v ulici Romana Havelky, kde se dali do práce před třemi týdny.
Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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