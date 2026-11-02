Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračujeZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 02.11.2026 10:28
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →