Vynechání ročního servisu vás naprosto zruinuje. Špinavý výměník rozežere tisíce z účtů za plyn

S příchodem prvních mrazivých dnů se spolehlivý zdroj tepla stává středobodem každé domácnosti. Mnoho lidí však zapíná plynové vytápění bez jakékoliv předchozí kontroly a vystavuje se tím obrovskému riziku. Pravidelná roční prohlídka přitom nejen předchází fatálním otravám jedovatými spalinami, ale zároveň udržuje vysokou účinnost spalování a chrání majitele nemovitosti před zamítnutím pojistného plnění při nečekané havárii.
Vytápění plynem patří v českých domácnostech k nejoblíbenějším způsobům zajištění tepelné pohody díky své vysoké míře komfortu a čistému provozu. Stačí nastavit požadovanou teplotu na pokojovém termostatu a moderní technologie se postará o zbytek. Právě tato bezstarostnost však často vede k nebezpečnému klamu, že zařízení funguje zcela bezúdržbově. Jakmile plamen hoří a z radiátorů sálá teplo, málokdo přemýšlí o procesech uvnitř spalovací komory. Během stovek hodin nepřetržitého provozu se však na hořáku i teplosměnných plochách usazují mikroskopické nečistoty, prach a zbytky spalin.
Mezi majiteli nemovitostí často panuje zmatek ohledně toho, co je servisní prohlídka a co představuje skutečná revize. Tato dvě označení se v běžné řeči zaměňují, ačkoliv znamenají zcela odlišné úkony prováděné různými specialisty. Platná legislativa, kterou shrnuje
nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních, rozlišuje mezi výchozí a provozní revizí plynových rozvodů a běžnou servisní údržbou samotného spotřebiče.
Výchozí revize se provádí před uvedením celé plynové soustavy do provozu a provozní revize rozvodů se u právnických osob opakuje každé tři roky. Pro běžné domácnosti v rodinných domech sice zákon nepředepisuje tříletou periodickou revizi plynových trubek pod sankcí, avšak výrobci spotřebičů striktně vyžadují každoroční servisní prohlídku autorizovaným technikem. Jak podrobně vysvětlují odborné analýzy portálu
TZB info o kontrolách a revizích plynových zařízení, servisní technik se zaměřuje na mechanický a elektronický stav kotle, zatímco revizní technik kontroluje těsnost potrubí a armatur. Tichý zabiják oxid uhelnatý a nebezpečí ucpaných cest
Nejvážnějším rizikem zanedbaného plynového spotřebiče je vznik a únik oxidu uhelnatého. Tento plyn vzniká při nedokonalém spalování, kdy hořák nemá k dispozici dostatečné množství kyslíku nebo když jsou zanesené trysky a spalinové cesty. Oxid uhelnatý je zcela neviditelný, nemá žádný zápach ani chuť a nedráždí dýchací cesty. Člověk v místnosti nepociťuje žádné varování a prvními příznaky bývají pouze lehká bolest hlavy, únava, točení hlavy nebo nevolnost.
Zanesený hořák a elektrody způsobují nedokonalé spalování a nebezpečný únik oxidu uhelnatého. Zdroj: Z22 / Wikimedia CC BY SA 3.0
Při vyšší koncentraci dochází během několika minut ke ztrátě vědomí a zástavě dechu, protože jed se váže na krevní barvivo mnohonásobně rychleji než životodárný kyslík. Kromě samotného kotle hraje zásadní úlohu také odvod spalin. Podle předpisů, které stanovuje
vyhláška o čištění a kontrole spalinové cesty, musí každý provozovatel spalinové cesty pro plynná paliva zajistit její odbornou kontrolu minimálně jednou za rok. Ptáci, spadané listí nebo uvolněná suť mohou komínový průduch zablokovat a jedovaté plyny se pak vracejí přímo do obytných místností. Čistý výměník přináší citelnou úsporu na účtech za plyn
Bezpečnost představuje hlavní důvod pro každoroční prohlídku, ale opomíjet nelze ani čistě ekonomickou stránku věci. Plynový kotel spotřebuje během chladných měsíců tisíce kubíků plynu. Při spalování se na povrchu primárního výměníku postupně tvoří nánosy sazí, prachu a minerálních usazenin. Tato tenká vrstva funguje jako dokonalý tepelný izolant a brání přenosu tepla z plamene do topné vody.
Přetápění kondenzačního kotle nad 55 stupňů ruší kondenzaci. Vysoká teplota otopné vody zdraží plyn o patnáct procent
Usazeniny o tloušťce pouhého jednoho milimetru dokážou snížit účinnost kotle až o deset procent. Spotřebič pak musí pálit znatelně více paliva, aby dosáhl požadované teploty v otopné soustavě, což přímo navyšuje měsíční zálohy za plyn. Pokud soustava nefunguje správně a teplo se nerozvádí rovnoměrně, vyplatí se zkontrolovat také otopná tělesa podle našeho návodu na situaci, kdy
radiátor hřeje jen napůl a potřebuje odvzdušnění společně s dopuštěním tlaku. Co přesně technik při roční prohlídce kontroluje
Mnoho lidí se domnívá, že servisní prohlídka spočívá v pouhém sejmutí krytu a zběžném pohledu na hořící plamen. Kvalitní profesionální prohlídka autorizovaným technikem však představuje komplexní úkon, který trvá přibližně hodinu až hodinu a půl. Odborník provádí řadu přesně definovaných mechanických i diagnostických kroků:
Demontáž krytů a důkladné mechanické i chemické vyčištění hořáku od prachu a napečených usazenin. Vyčištění primárního a sekundárního výměníku tepla pro zajištění optimálního přestupu energie. Kontrola a očištění zapalovacích i ionizačních elektrod hlídajících bezpečné hoření plamene. Měření tlaku plynu na tryskách a kontrola správného nastavení spalovacího poměru směsi. Analýza spalin pomocí kalibrovaného analyzátoru a kontrola obsahu oxidu uhelnatého i přebytku vzduchu. Kontrola expanzní nádoby a doplnění tlaku vzduchu pro vyrovnávání roztažnosti ohřáté vody. Zkouška těsnosti všech plynových i vodních spojů uvnitř spotřebiče pomocí detekčního přístroje. Ověření funkčnosti bezpečnostních prvků včetně havarijního termostatu a manostatu spalin. Spolehlivý detektor oxidu uhelnatého včas varuje před neviditelným plynem bez zápachu. Zdroj: Donald Trung / Wikimedia CC BY SA 4.0
Po dokončení všech měření vytiskne technik protokol z analyzátoru spalin, který obsahuje přesné hodnoty účinnosti, teploty spalin a koncentrace plynů. Tento záznam se přikládá k servisnímu protokolu, na kterém je vyznačeno datum provedení, jméno technika a číslo jeho osvědčení. Protokol pečlivě uschovejte pro případ jakýchkoliv budoucích sporů nebo kontrol.
Proč pojišťovna při havárii zkoumá servisní protokol
Mnoho majitelů rodinných domů podceňuje servisní prohlídky s odůvodněním, že jim žádný úřad nemůže do soukromí mluvit. Tato zdánlivá svoboda však končí v okamžiku, kdy dojde k havárii, požáru, výbuchu nebo vytopení způsobenému prasklým potrubím kotle. V pojistných podmínkách všech velkých ústavů stojí jasná klauzule o povinnosti řádné údržby zařízení. Základní právní mantinel vytváří
paragraf 2900 občanského zákoníku o prevenci škod, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo k bezdůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
Likvidátor pojišťovny si při šetření škody způsobené kotlem okamžitě vyžádá doklad o poslední pravidelné prohlídce a zprávu o kontrole spalinové cesty. Pokud tyto dokumenty nepředložíte, pojišťovna situaci vyhodnotí jako hrubé porušení smluvních povinností a zanedbání prevence. Výsledkem bývá krácení pojistného plnění o desítky procent, v horším případě úplné odmítnutí vyplatit náhradu škody. Náklady na opravu domu v řádu stovek tisíc nebo milionů korun pak zůstávají výhradně na bedrech majitele.
Zamrznutí odvodu kondenzátu z kotle v zimě. Nechráněná trubka na fasádě spolehlivě odstaví topení v největším mrazu Srovnání servisní prohlídky a revize plynového zařízení
Pro dokonalý přehled v povinnostech i doporučeních slouží následující srovnávací přehled. Jednotlivé úkony se liší svým zaměřením, potřebným oprávněním specialisty i zákonným ukotvením pro soukromé a komerční objekty.
Typ kontroly Doporučená četnost Kdo kontrolu provádí Hlavní cíl prohlídky Dopad na záruku a pojistku Roční servis kotle Jednou ročně před zimou Autorizovaný servisní technik značky Čištění hořáku a výměníku seřízení účinnosti Podmínka platnosti záruky a plnění pojišťovny Kontrola spalinové cesty Jednou ročně pro plyn Odborně způsobilý kominík Průchodnost komína a odvod jedovatých plynů Zákonná povinnost pro všechny majitele domů Výchozí revize plynu Jednorázově před spuštěním Certifikovaný revizní technik plynu Tlaková zkouška těsnosti nového potrubí Nutná podmínka pro připojení k distribuční síti Provozní revize plynu Jednou za tři roky Certifikovaný revizní technik plynu Kontrola těsnosti armatur a rozvodů Povinné pro firmy a bytové domy v domácnostech doporučeno Zásady bezpečného provozu a prevence před mrazy
Při zvažování celkových nákladů na vytápění rodinného domu hraje spolehlivost kotle klíčovou roli. Pravidelná údržba dokáže prodloužit životnost moderního kondenzačního zařízení z obvyklých deseti let na patnáct i více sezón. Pokud právě přemýšlíte o modernizaci vytápění, náš podrobný rozbor porovnává investici do
tepelného čerpadla nebo plynového kotle ve starším domě včetně reálné návratnosti a provozních nákladů.
Kromě objednání technika dbejte na to, aby prostor kolem kotle zůstával vždy volný a čistý. V kotelně ani v koupelně v blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé kapaliny, barvy ani chemikálie, jejichž výpary by mohly způsobit korozi hořáku. Zásadní je rovněž trvalý přívod čerstvého spalovacího vzduchu. Nikdy nezakrývejte větrací mřížky ve dveřích nebo stěnách a pro maximální klid rodiny pořiďte certifikovaný autonomní detektor oxidu uhelnatého.
Zdroje fotografií Plynový kotel na zdi v interiéru: Turbojet / Wikimedia CC BY SA 4.0 Sestava hořáku plynového spotřebiče: Z22 / Wikimedia CC BY SA 3.0 Domácí hlásič oxidu uhelnatého: Donald Trung / Wikimedia CC BY SA 4.0