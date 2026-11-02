Křehké ořechové cukroví, které se rozplývá v puse: Nevěstky s ořechovým krémem a žloutkovou polevou

Na některé vánoční cukroví se u nás doma čeká víc než na zbytek krabic. Nevestky k němu patří už roky. Jsou křehké, voní po ořeších a rumu, mezi dvěma kolečky je máslový krém a nahoře tenká žloutková poleva. Nejlepší bývají po dvou dnech odležení, kdy změknou tak akorát. Pak z krabice mizí rychleji, než by člověk čekal.
Vypadají o něco slavnostněji než obyčejná
, ale žádný záludný recept to není. Hlavní práci tu udělá čas. Těsto potřebuje přes noc, lépe celý den, odpočívat v lednici a slepené linecká kolečka cukroví zase chvíli klidu. Díky tomu je výsledek jemný, drží tvar, ale v puse se krásně rozpadne.
Dělám je hlavně ve chvíli, kdy chci na vánoční tác přidat něco ořechového,
ne přehnaně sladkého. U krému se dá trochu hýbat s , podle chuti a nálady, ořechy bych ale neubírala. Tady nejsou jen do počtu, dávají cukroví jeho chuť i vůni. rumem
Můj tip zní: Slepujte nevěstky opravdu až po úplném vychladnutí a nechte je potom v chladu přes noc v jedné vrstvě. Poleva zůstane hezčí a kousky se zbytečně neotlačí. Recept na křehké nevěstky s ořechovým krémem
Počet kusů: přibližně 35 až 40 slepených koleček Ingredience pro přípravu
Těsto: 330 g hladké mouky 225 g másla 100 g moučkového cukru 150 g mletých vlašských ořechů
Ořechový krém: 100 g másla 80 g cukru 80 g mletých ořechů 1/2 víčka rumu, případně více podle chuti
Žloutková poleva: 3 žloutky 150 g cukru 1 lžíce rumu
Dokončení: mleté ořechy na obalení okrajů celé oříšky na ozdobení Postup přípravy lahodných nevěstek s ořechovým krémem a žloutkovou polevou
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a mleté ořechy. Přidejte na kousky nakrájené máslo a rychle zpracujte těsto. Jakmile drží pohromadě, stačí. Dlouhé hnětení mu nijak nepomůže.
2. Těsto zabalte do fólie nebo sáčku a dejte ho do lednice na
24 hodin. Tenhle krok je dobré nepřeskakovat. Odležené těsto se vyvaluje klidněji a při vykrajování méně praská.
3. Druhý den předehřejte troubu na
180 °C. Těsto vytáhněte z lednice, nechte ho několik minut povolit a na lehce pomoučeném válu vyválejte plát silný asi 3 mm.
4. Vykrajujte malá
kolečka nebo jiné tvary a rovnejte je na plech s pečicím papírem. Pečte přibližně 8 až 10 minut, jen dorůžova. Ke konci se vyplatí stát poblíž trouby, protože tenká kolečka umí ztmavnout docela rychle. Foto: Cooky.cz, Pečení hlídejte, aby se upekly pouze do růžova.
5. Upečená kolečka nechte úplně vychladnout. Až potom chystejte krém a polevu. Vlažné cukroví by krém zbytečně povolilo a při slepování by se s ním hůř pracovalo.
6. Na
ořechový krém utřete změklé máslo s cukrem do světlejší hmoty. Vmíchejte mleté ořechy a rum. Krém má jít dobře roztírat, ale neměl by téct. Připravte žloutkovou polevu
7. Žloutky,
cukr a rum třete, dokud nevznikne hladká a hustší směs. Pokud je moc řídká, přisypte po troškách cukr. Když naopak zhoustne víc, než potřebujete, pomůže pár kapek rumu.
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8. Polovinu vychladlých koleček potřete shora
žloutkovou polevou. Doprostřed každého dejte oříšek a nechte polevu zaschnout. Není potřeba žádná velká cukrářská přesnost, jen trochu klidu.
9. Druhou polovinu koleček namažte
ořechovým krémem a spojujte je s ozdobenými kolečky. Přitlačte jen lehce, aby se krém rozprostřel uprostřed, ale neutíkal ven.
10. Okraje slepených kousků opatrně obalte v
mletých ořeších. Je to malý detail, ale na talíři udělá hodně a chuťově k nevestkám sedí přesně.
11. Hotové nevestky uložte do krabice v jedné vrstvě, případně je proložte pečicím papírem. Nechte je v chladu alespoň
2 dny odležet. Podávejte je, až změknou a krém se pěkně spojí s těstem. Rady a tipy hospodyňky Když se těsto při vyvalování drolí, nechte ho asi pět minut povolit při pokojové teplotě a potom ho krátce propracujte v rukách. Kolečka vytahujte z trouby spíš světlejší. Příliš tmavé kousky bývají po odležení sušší a ztratí část jemnosti. Rum do krému lijte postupně. Mleté ořechy sají pokaždé trochu jinak, takže je lepší krém doladit pomalu. Pokud chcete nevestky úhlednější, potřete horní kolečka polevou zvlášť a slepujte je až po zaschnutí. Je s tím méně nervů a na polevě nezůstávají otisky prstů.
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