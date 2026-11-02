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David Šlouf opustil ODS, spolu s ním odešli další tři zvolení zastupitelé na Slovanech

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ODS v Plzni opustil David Šlouf, dosavadní předseda místního sdružení Plzeň–Slovany, které zrušila výkonná rada ODS. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se původně osmičlenný zastupitelský klub ODS rozdělil na poloviny. Půlka šla do koalice, půlka do opozice.
David Šlouf opustil ODS, spolu s ním odešli další tři zvolení zastupitelé na Slovanech

David Šlouf opustil ODS, spolu s ním odešli další tři zvolení zastupitelé na Slovanech

Zdroj: ODS
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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