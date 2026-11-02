David Šlouf opustil ODS, spolu s ním odešli další tři zvolení zastupitelé na Slovanech

ODS opustili kromě Šloufa další tři slovanští zastupitelé zvolení původně za ODS, řekla dnes krajská manažerka strany Karina Eismanová.
David Šlouf novinářům bez podrobností potvrdil ukončení členství ve straně. Zastupitelem Slovan i zastupitelem města Plzně zůstal. Minulý týden řekl, že členství v ODS ukončit nechce a počká na nové vedení oblastní organizace, které by se mělo volit ještě před koncem roku. „Necítím se provinile, já jsem nic špatného neudělal. My jsme vyhráli na Slovanech volby a chtěli jsme být v koalici, což je běžná věc," řekl. Nyní už stranu opustil.
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Slovany byly dlouhodobě baštou ODS. Také letos tam občanští demokraté vyhráli, získali 25,81 procenta hlasů a osm mandátů. Už druhý den po volbách ale primátor Roman Zarzycký (ANO) oznámil koalici s PRO Plzeň/lidovci a STAN. Jedním z příslibů koaličních partnerů bylo právě to, že pomohou ANO získat post starosty na Dvojce. Tím bude Jindřich Blažek.
Koalici tak i na Slovanech vytvořily právě ANO, STAN a uskupení PRO Plzeň s podporou lidovců, k nimž se přidali čtyři zastupitelé původně zvolení za ODS. Dosavadní místostarostka Eva Trůková z ODS by měla post zastávat i v dalším období.
Výkonná rada ODS odebrala 27. října licenci místnímu sdružení Plzeň - Slovany kvůli povolebnímu rozdělení strany. Šlouf s rozhodnutím nesouhlasil. Podle něj bylo o zrušení sdružení rozhodnuto předem a předchozí jednání oblastní rady ODS v Plzni nebylo tolik o hledání řešení. ODS v obvodu Slovany podle něj mezitím odstranila rozkol v zastupitelském klubu.
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„Už byli dohodnutí, že musí Slovany zrušit. Přestože jsme řekli, že situace se výrazně změnila, že už není 4:4, tak jim to nestačilo, nechtěli slyšet žádné argumenty, na sílu si to protlačili," řekl Šlouf minulý týden v reakci na zrušení sdružení. Při hlasování oblastní rady bylo podle něj pro zrušení 12 hlasů, pro zachování devět.
Situace ve slovanské organizaci podle výkonné rady ODS poškozuje stranu a negativně ovlivňuje její podporu u veřejnosti, voličů i jejích členů, tlumočil minulý týden názor vedení strany předseda plzeňské krajské organizace ODS Martin Baxa. Výkonná rada podle něj současně udělila licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň - Nové Slovany. Zrušením místní organizace jejím členům nezaniká členství v ODS. Mají tři měsíce na to, aby se přidali k jinému místnímu sdružení nebo vstoupili do nového sdružení Nové Slovany. Pokud by tak neučinili, členství ve straně by jim zaniklo. Zrušená organizace měla přes 40 členů.
ODS opustil 20. října po 35 letech Lumír Aschenbrenner, který byl od roku 1998 starostou obvodu Slovany. Vedení ODS se proti němu dříve vymezilo kvůli billboardům, na nichž před druhým kolem letošních senátních voleb nepřímo podpořil kandidátku ANO Lucii Kantorovou. Aschenbrenner neobhájil senátorský mandát a své plakátovací plochy poskytl Kantorové.
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