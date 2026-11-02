Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky

Listové těsto mívám v lednici skoro pořád. Patří k těm věcem, které člověku umí na poslední chvíli vytrhnout trn z paty, ať už se ohlásí návštěva, nebo je po nedělním obědě chuť na něco sladkého. Tenhle řez s piškoty, jahodovým pudinkem a meruňkovým kompotem dělám hlavně ve chvíli, kdy má moučník vypadat trochu slavnostněji, ale nechci u něj strávit půl dne. Piškoty se uvnitř pěkně nasáknou jahodovým pudinkem a meruňky tomu dají šťávu, vůni a trochu letní nálady.
Listové těsto mám spojené i s dětstvím. Babička ho dělávala doma, poctivě, bez zkratek, a svoje malé fígle si dlouho nechávala pro sebe. My jsme se kolem ní motali, vyptávali se a pořád nám nešlo do hlavy, proč se jí těsto pokaždé tak krásně lístkuje a křupe. Dneska většinou sáhnu po kupovaném. Je to praktičtější, to si nebudeme nalhávat. Na tenhle moučník se ale hodí skvěle.
Celé to stojí na docela jednoduché skládance. Spodní plát z
listového těsta udrží náplň, piškoty natáhnou část vlhkosti a pudink se pak po rozkrojení tolik nerozlévá. Meruňky z kompotu dodají sladkokyselý tón, díky kterému není řez těžký ani mdlý.
Můj tip zní: Meruňky nechte předem opravdu dobře okapat. Když pustí moc šťávy, náplň zbytečně zřídne. Recept na domácí listový dezert s piškoty a jahodovým pudinkem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 30 až 35 minut Teplota trouby: nejprve 200 °C, potom 180 °C Počet porcí: přibližně 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu 500 g listového těsta 1 balíček dětských piškotů 800 ml mléka 2 balení jahodového pudinkového prášku 5 až 7 lžic cukru krupice 1 sklenice meruňkového kompotu, dobře okapaného 1 ks vejce na potření horního plátu 1 lžíce hladké mouky na podsypání válu moučkový cukr na posypání po upečení Postup přípravy listového dezertu s pudinkem a meruňkami
1. Troubu zapněte na 200 °C. Nachystejte si vyšší plech nebo menší pekáček a vyložte ho pečicím papírem. Stačí jednoduše, není potřeba si s tím dlouho hrát.
2. Listové těsto rozdělte na dvě stejně velké části. První polovinu rozválejte podle velikosti plechu a přeneste ji na dno. Vidličkou ji na pár místech propíchněte, aby se při pečení nenafoukla jen v jednom rohu.
3. Na spodní plát naskládejte piškoty těsně vedle sebe. Mezery nejsou nutné, spíš naopak. Čím víc plochy zakryjete, tím lépe bude náplň držet.
4. Z mléka, jahodového pudinku a cukru uvařte hustší pudink. Postupujte podle návodu na sáčku, jen po uvaření nechte pudink krátce zchladnout. Nemá být vařící, ale pořád musí jít dobře rozetřít.
5. Vlažný pudink nalijte na piškoty a stěrkou ho opatrně rozhrňte do roviny. Piškoty začnou hned měknout, přesně s tím se v receptu počítá.
Lotrinský slaný koláč z listového těsta s voňavou slaninou, cibulkou a smetanovým přelivem
6. Na pudink rozložte okapané meruňky z kompotu. Větší půlky klidně překrojte na menší kusy. Při pozdějším krájení se vám to vrátí.
7. Druhou polovinu listového těsta rozválejte na stejnou velikost a položte ji navrch. Okraje lehce přitlačte k sobě, horní plát potřete rozšlehaným vejcem a několikrát ho propíchněte vidličkou.
8. Plech vložte do trouby a pečte nejdřív 10 minut při 200 °C. Pak stáhněte teplotu na 180 °C a dopékejte ještě 20 až 25 minut, dokud povrch nezezlátne.
9. Hotový dezert nechte aspoň částečně vychladnout. Až potom ho krájejte na řezy a před podáváním lehce pocukrujte moučkovým cukrem. V lednici vydrží do druhého dne bez potíží, jen počítejte s tím, že těsto už nebude tak křehké jako hned po upečení. Foto: Cooky.cz, Po částek něm vychladnutí dezert lehce poprašte moučkovým cukrem. Rady z kuchyně a redakční tip na závěr Pro výraznější ovocnou chuť můžete k meruňkám přidat pár čerstvých jahod nakrájených na menší kousky. Pudink uvařte raději hustší než řidší. Náplň pak při krájení drží tvar a neutíká do stran. Na krájení se hodí pilkový nůž, protože tolik nemačká horní vrstvu listového těsta. Pokud chcete mít horní plát po upečení úhlednější, lehce ho před vložením do trouby nařízněte podle budoucích porcí. Ne skrz, jen naznačit čtverce nebo obdélníky. Řezy se pak oddělují mnohem snáz a horní těsto se tolik neláme.
Jednoduché šátečky z listového těsta ukrývají šťavnatá jablka a po upečení mají krásně zlatavý povrch
Novinka z listového těsta: Listová vajíčka plněná krémem a zdobená broskví se hodí nejen na Velikonoce