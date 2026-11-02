Veronika Arichteva po roce stále oplakává ztrátu dítěte: Herečka napsala na sítě dojemný vzkaz

Veronika Arichteva se po roce znovu dotkla jedné z nejtěžších věcí, které ji potkaly. Připomněla říjen jako celosvětový měsíc povědomí o perinatální ztrátě. Tedy o zkušenosti, která se sice týká mnoha rodin, ale nahlas se o ní pořád mluví spíš opatrně.
Veronika Arichteva prožila před rokem jednu z nejtěžších životních zkoušek. Se svým manželem Biserem Arichtevem se těšila na příchod druhého dítěte, jejich radost však vystřídala bolestná ztráta. Nyní se herečka rozhodla připomenout, že říjen patří také těm, kteří přišli o své nenarozené nebo krátce po narození zemřelé děti. Zveřejnila dojemný vzkaz všem rodičům, kteří si podobným trápením procházejí, a ukázala i velmi osobní vzpomínku na svého malého andílka. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na její příspěvek i na reakce žen, které v jejích slovech poznaly vlastní příběh.
Těšili se na druhé dítě, místo radosti přišla bolest
Veronika Arichteva a její manžel Biser se na příchod dalšího potomka těšili s tím, že jejich rodina se rozroste. Herečka, kterou diváci znají nejen ze seriálů, ale také z oblíbeného tria 3v1, se o své těhotenství podělila se svými fanoušky. V září 2025 však přišla zpráva, kterou by žádný rodič nechtěl vyslovit. Manželé o miminko přišli a jejich očekávání vystřídal hluboký smutek. Pro rodinu, která už vychovává syna Luku, šlo o mimořádně bolestnou zkušenost.
Arichteva se ani po této ztrátě nesnaží tvářit, že se nic nestalo. Její příspěvek na Instagramu připomíná, že bolest ze ztráty dítěte nezmizí jen proto, že se o ní přestane mluvit. Říjen je měsícem povědomí o perinatální ztrátě a příležitostí připomenout rodiny, které podobnou zkušeností prošly.
Další smutná ztráta u Patrasové a Slováčka: „Jsme z toho zdrcení úplně všichni. Bolí to moc“
Perinatální ztráta nezasahuje jen maminku, ale také partnera, sourozence a další blízké. Institut psychosociální péče upozorňuje, že rodiny se mohou potýkat nejen s hlubokým smutkem, ale také s pocity viny, osamění nebo nepochopení okolí. Každý přitom truchlí jinak a neexistuje jediný správný způsob, jak se se ztrátou vyrovnat. Důležitá je citlivá podpora a možnost o prožité zkušenosti mluvit bez obav z odsuzování.
Právě rodičům, kteří mají pocit, že na svůj smutek zůstali sami, adresovala Arichteva svůj vzkaz. Připomněla všechno, co už se svými dětmi nezažijí: „Měly tu být s náma. Měli jsme cítit jejich vůni. Měli jsme je vidět vyrůstat. Měli jsme je chránit. Měli jsme jim dát náš čas a lásku.“ Její slova jsou prostá, ale vystihují prázdné místo, které po vytouženém dítěti zůstává.
Drobné tetování připomíná dotek, na který nezapomene
Součástí příspěvku jsou také dvě fotografie, které vyprávějí vlastní příběh. Na první drží hereččin prst drobná dětská ručička. Na druhé už je její prst prázdný, ale zůstalo na něm malé tetování na místě, kde se jí drobné prstíky dotýkaly. Tento nenápadný detail patří k nejsilnějším částem jejího sdělení. Připomíná okamžik, který byl krátký, ale pro maminku má význam, jenž se nedá měřit časem.
Arichteva svůj vzkaz zakončila slovy podpory pro všechny, kteří právě truchlí: „Nemusíš být silná, nemusíš to chápat a nemusíš být sama. A tak ti chci říct, že na tebe myslím. Že tě objímám. A že je mi to strašně moc líto.“ Pod příspěvkem se objevila řada srdíček a vzkazů od žen, které se v jejích slovech poznaly. Jedna z nich popsala, že bolest nikdy úplně nezmizí, jen se někdy schová za radostmi každodenního života. Přestože je dnes šťastnou a vděčnou maminkou dvou dětí, na své andílky podle svých slov nikdy nezapomene.
Další komentující se zastavila právě u tetování a napsala: „K tetování…. Uf. To je tak silná vzpomínka na jediný lehký dotek…“ Jiná žena zase připomněla, že podobný osud potkal mnoho rodin: „Je nás mnoho, kdo s tímto musíme žít… Posílám objetí nazpět a posílám ho i tam nahoru, dětem, které by tu měly být s námi, ale život tomu chtěl jinak.“ Reakce ukazují, že její příspěvek není jen osobní vzpomínkou. Pro mnohé maminky je také připomenutím, že jejich smutek má své místo a že na své děti nemusejí zapomenout, ani když se jejich život postupně znovu naplní radostí.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Veronika Arichteva po roce stále oplakává ztrátu dítěte: Její slova dohání k slzám i fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.