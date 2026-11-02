Antonelli se stal nejmladším šampionem F1 v historii. V cíli plakal a Hamilton před ním smekl

Autódromo Hermanos Rodríguez, neděle 1. listopadu 2026, poslední kolo. Stříbrný Mercedes W17 na třetím místě nečekaně zpomaluje. Nejde o techniku ani o šetření pneumatik. Andrea Kimi Antonelli přes slzy přestal vidět na trať a nechtěl dvě zatáčky před cílem zahodit to, na čem pracoval celý rok. Za Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem dojel třetí, přestože mu k titulu stačilo deváté místo. Ve 20 letech a 68 dnech se stal mistrem světa formule 1, nejmladším v historii, a zároveň prvním Italem s titulem od Alberta Ascariho v roce 1953. Senzace je to obrovská, ale za slzami v Mexiku stojí sezona, ve které se nic nedělo náhodou.
Slzy, které zastavily auto
Antonelli ve druhém roce ve F1 a po 19. závodě sezony uzavřel šampionát s 380 body. Za třetí místo v Mexiku přidal 15 bodů. Výsledek nemusel hlídat, a přesto jel do poslední zatáčky jako o život.
„Nemám slov,“ řekl podle oficiálního přepisu FIA krátce po závodě. Snažil se prý zpracovat, co se právě stalo, a děkoval týmu i rodině. Na otázku po zpomalení v posledním kole odpověděl přímo: kvůli slzám neviděl na trať a bál se, že havaruje. Takovou upřímnost od mistra světa člověk často neslyší.
Gesto, které si fanoušci zapamatují, přišlo od sedminásobného šampiona. Hamilton, který s Ferrari dojel druhý, Antonellimu vřele pogratuloval. „Velká gratulace Kimimu a týmu Mercedes,“ řekl a nejmladšího mistra světa označil za „docela fenomenálního“. Dodal, že je vděčný, že mohl být u toho a takový moment vidět na vlastní oči. Muž, který s Mercedesem vyhrál šest titulů, tak přihlížel, jak jeho bývalý tým korunuje nástupce.
Uznání přišlo i od vítěze závodu. Verstappen, který v Mexiku slavil třetí výhru sezony, nazval Antonelliho ročník „opravdu, opravdu působivým“. Řekl také, že je na něj hrdý a že jde o zaslouženého šampiona, který byl celý rok solidní a nedělal velké chyby.
Závod přitom klidný nebyl. Zhruba ve 45. kole selhalo Valtterimu Bottasovi při nájezdu do první zatáčky levé přední zavěšení a jeho Cadillac skončil v bariéře. Po nasazení safety caru přišla červená vlajka kvůli opravě bariér. Bottas po preventivním vyšetření v lékařském středisku odešel bez zranění.
O 1 162 dní mladší než Vettel
Sebastian Vettel získal titul 14. listopadu 2010 v Abú Zabí ve věku 23 let a 134 dní. Podle Guinnessovy knihy rekordů tento rekord platil šestnáct let. Antonelli ho nepřekonal o pár týdnů. Posunul ho o celou etapu kariéry.
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|Věk při titulu
|Rok
|Kimi Antonelli
|20 let a 68 dní
|2026
|Sebastian Vettel
|23 let a 134 dní
|2010
|Rozdíl
|1 162 dní
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Podle našeho výpočtu je to přibližně 3 roky, 2 měsíce a 5 dní. V letech, kdy Vettel teprve sbíral zkušenosti v Toro Rosso a v prvních sezonách u Red Bullu, je Antonelli hotovým šampionem. Narodil se 25. srpna 2006, tedy v sezoně, ve které Fernando Alonso získal druhý titul. Teď je v tabulce mistrů světa vedle něj.
Pro italský motorsport je to ještě větší událost. Na titul italského jezdce čekala země Ferrari 73 let. Ascari vyhrál naposledy v roce 1953 a Itálie od té doby slavila tituly vlastních aut, ale ne vlastních jezdců. Že toto čekání ukončil Ital ve stříbrném Mercedesu, má svou ironii.
Talent, nebo auto? Obojí
Kritici budou namítat, že titul vyhrál W17. Mercedes je v první sezoně nových pravidel skutečně nejsilnější: v Poháru konstruktérů má 630 bodů, Ferrari 504, Red Bull 382 a McLaren 365.
Pravidla pro rok 2026 přinesla podle FIA největší změnu konceptu monopostů za poslední roky. Auta jsou menší a lehčí, mají aktivní aerodynamiku, zmizela jednotka MGU-H a elektrický výkon vzrostl ze 120 na 350 kW. Kdo nejlépe zvládl hospodaření s energií, získal náskok. Podle analýzy The Race z března nebyla výhoda Mercedesu jen v samotném motoru, ale hlavně v propojení celého auta a v řízení energie u továrního týmu. Šéf McLarenu Andrea Stella tehdy přiznal, že se zákaznický tým s hardwarem učí pracovat ze znevýhodněné pozice. Dominance Mercedesu tak podle dostupných analýz pravděpodobně vychází z kombinace pohonné jednotky, integrace a zkušeností.
Stejné auto ale měl i George Russell. A ten má po 19 závodech 250 bodů, o 130 méně než Antonelli. Proti zkušenému týmovému kolegovi je to drtivý rozdíl. K tomu má Antonelli devět vítězství a 16 pódií z 19 Grand Prix. Na stupních vítězů tedy chyběl jen třikrát.
Devět výher není historický rekord. Stejný počet měli šampioni Verstappen v roce 2024, Hamilton v roce 2017, Rosberg v roce 2016 nebo Schumacher v letech 1995, 2000 a 2001. Do kategorie Verstappena z let 2021 až 2023 nebo Hamiltona z let 2014 až 2020 s výrazně vyšším počtem vítězství ještě nepatří. Podle nás je ale důležitější něco jiného: Antonelli neprohrál titul vlastní chybou. Byl spolehlivý, a to se od jezdce ve druhé sezoně čeká nejméně.
Russellovi naopak sezona nevyšla. V Mexiku po špatném startu a energetických potížích, k nimž přibyla penalizace za kontakt s Isackem Hadjarem, klesl na šesté místo. Šéf týmu Toto Wolff po závodě připustil, že tým Russella technickým problémem zklamal a že mu auto letos „prostě nefungovalo“. Podle Wolffa pro něj muselo být těžké sledovat, jak týmový kolega slaví titul.
Jedna zima převrátila celou F1
Před sezonou se o Antonellim jako o favoritovi téměř nemluvilo. Agentura AP před úvodní Velkou cenou psala, že pokud bude Mercedes dominantní, tým potáhne Russell. Web Sky Sports po třech závodech uváděl, že Russell potvrzuje roli jasného předsezonního favorita. Pak přišly Antonelliho výhry v Číně a Japonsku a karta se obrátila. Antonelli už vedení nepustil.
Tady je podle nás nejsilnější vzkaz letošní sezony. Antonelli nepřepisuje jen tabulku rekordů. Ukazuje, jak rychle může nová technická éra změnit pořadí. Ještě loni F1 řešila McLaren, Verstappena a Ferrari. Po jedné zimě vládne Mercedes a mistrem světa je jezdec, kterého většina expertů viděla až na druhém místě ve vlastním týmu. Pravidla změnila hierarchii týmů i budoucnost jezdců během několika měsíců.
Pro formuli 1 je to generační předěl. Po letech Hamiltona a Verstappena má série nového šampiona, kterému je dvacet a který může být tváří celé éry pravidel z roku 2026. Pokud Mercedes udrží technický náskok i v dalších letech, dá se čekat, že Mexiko nebylo poslední korunovací tohoto Itala.
O co se ještě pojede
Titul jezdců je rozhodnutý, ale sezona zdaleka nekončí. Zbývají čtyři závody:
- Velká cena São Paula: 6. až 8. listopadu
- Velká cena Las Vegas: 19. až 21. listopadu
- Velká cena Kataru: 27. až 29. listopadu
- Velká cena Abú Zabí: 4. až 6. prosince
Nejzajímavější je souboj o druhé místo. Verstappen po vítězství v Mexiku přeskočil Hamiltona a má 261 bodů proti jeho 259. Russell má 250, Leclerc 245 a Norris 221. Pět jezdců v rozmezí 40 bodů slibuje zajímavý závěr. Ve Ferrari to navíc začalo jiskřit: Leclerc dostal v Mexiku pětisekundový trest za získání výhody mimo trať v souboji s Hamiltonem a Brit po závodě mluvil o nutnosti vážných rozhovorů uvnitř týmu.
Pohár konstruktérů má Mercedes skoro jistý, ale ne úplně. Náskok na Ferrari je 126 bodů. Jeden tým může za závod získat nejvýše 43 bodů, za čtyři závody tedy 172. Teoreticky tak Ferrari ještě může Mercedes předstihnout, pokud by vyhrávalo s oběma vozy a Mercedes zcela selhal. Podle našeho výpočtu stačí Mercedesu ve zbývajících čtyřech závodech 47 bodů a titul bude jeho bez ohledu na výsledky Ferrari. Při tempu, které letos ukazuje, by to mohl zvládnout už v Brazílii nebo v Las Vegas.
Čeští diváci uvidí zbytek sezony na Nova Sport 5 a online na Oneplay v balíčcích Extra Sport a Maximum.
Do Abú Zabí, kde Vettel před šestnácti lety slavil rekord, který teď padl, přijede Antonelli na finále už jako mistr světa. Bez tlaku a bez nutnosti něco počítat, jen s číslem jedna, které si na příští rok může dát na auto. Případné slzy mu tentokrát už vadit nebudou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta