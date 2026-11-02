Nejspíš vám leží na půdě, protože neodpovídá dnešní estetice. Tuto starou vázu vykupují sběratelé za 2000 Kč/kus

Jde o okouzlující secesní dekorativní vázičku o výšce 14 cm ze známé sběratelské série Old Vienna. Tyto půvabné porcelánové kousky zdobí jemný oboustranný mytologický motiv s nymfami Psyché a Echo. Klasický romantický výjev je po stranách doplněn plastickým, ručně nanášeným zlaceným reliéfem, který vázičce dodává nádech luxusu a elegance starých časů. I když si ji mnohé rodiny předávaly z generace na generaci jako milou vzpomínku, málokdo dnes zná její přesný příběh a vzácný původ.
Mistrovství manufaktury Rosenthal: Jak vznikal porcelánový sen
Příběh této krásky nás zavádí do věhlasné bavorské porcelánky Rosenthal AG, konkrétně do její pobočky v německém Kronachu, zakoupené v roce 1897. Právě zde se v letech 1901 až 1927 vyráběl kvalitní porcelán se značkou R. C. Kronach. Autorem nádherných výtvarných předloh byl uznávaný rakouský akademický a secesní malíř Hans Zatzka, jehož snové motivy si získaly srdce tehdejší smetánky.
Aby si tento umělecký zážitek mohli dopřát i další milovníci krásy, vznikala díky poctivému řemeslu kombinovaná technika: detailní litografický obtisk byl přímo v dílnách ručně dokreslován a doplňován o plastické zlacené ornamenty.
Jak poznat, že máte v ruce drahý kousek
Pokud chcete zjistit, zda máte doma pravý sběratelský poklad ze začátku 20. století, podívejte se zblízka na spodní stranu nádobky. Klíčová je zelená podglazurní značka R. C. Kronach Bavaria. Velmi záleží také na stavu zachování jemného zlacení a neporušenosti porcelánu bez jakýchkoli odštěpků.
Jak k historickému původu uvádí středoevropský znalec v oboru uměleckého řemesla a historického porcelánu: „Značka R. C. Kronach byla určena pro porcelán vyráběný v bavorském závodě Rosenthal po roce 1897. Série Old Vienna využívala populární akademické a secesní motivy Hanse Zatzky tištěné technikou litho-transferu.“
Dnešní cena, kde prodat a hlas lidu
Zatímco ve své době šlo o dostupnou dekoraci zútulňující měšťanské domovy, dnes se cena zachovalých kousků na aukčních portálech jako Aukro pohybuje mezi 1 000 až 2 500 Kč.
Pokud tedy při úklidu staré truhly nebo půdy na takovou secesní vázičku narazíte, rozhodně ji nevyhazujte. Na specializovaných online aukcích či antikvariátech z ní můžete mít pěkný finanční užitek. A co vy, našli jste někdy na půdě zapomenutý porcelánový poklad po prababičce?
Zdroje článku: scribd.com, theoldstuff.com, rosenthal.de, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová