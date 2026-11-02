Turisté mířící do Krkonoš mohou nepříjemně narazit. Oblíbené lanovky ode dneška nejezdí, některé až do zimy

Lanová dráha z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu vstoupila v pondělí do plánované podzimní odstávky, která potrvá do 18. prosince 2026 včetně. Úplné přerušení přepravy po celé toto období však neplatí, protože provozovatel počítá s jízdami o víkendech a mimořádně také od 11. do 17. listopadu. V těchto dnech má lanovka fungovat podle stanoveného jízdního řádu, pokud to dovolí počasí. V pondělí ráno byly mimo provoz oba úseky, tedy z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu i navazující část na vrchol Sněžky. U horního úseku byl současně hlášen silný vítr, který představuje samostatnou překážku provozu nezávislou na plánované technické odstávce. Návštěvníci se proto nemohou spoléhat ani na to, že lanovka ve vypsaných dnech skutečně vyjede.
Provoz kabinové lanovky na Sněžku je podmíněn rychlostí větru, která nesmí překročit 60 kilometrů za hodinu. Právě povětrnostní podmínky patří k častým důvodům, proč zůstává mimo provoz zejména horní část mezi Růžovou horou a vrcholem. Za příznivého počasí bývá v listopadu plánovaná přeprava od 8 do 18 hodin, při menším počtu cestujících mohou kabiny odjíždět v půlhodinových intervalech. Pokud se turisté vydají na vrchol pěšky, musejí počítat s výrazně větší fyzickou náročností výletu. Výstup z Pece pod Sněžkou znamená překonání značného převýšení a v listopadu mohou panovat na hřebenech podstatně horší podmínky než v údolí. Rozhodující proto není pouze předpověď pro samotnou Pec, ale také vítr, teplota a stav turistických cest ve vyšších polohách.
Černá hora a Medvědín nabídnou pouze vybrané termíny
Omezení se týká také kabinové lanovky z Janských Lázní na Černou horu, která do neděle 1. listopadu přepravovala návštěvníky denně. Od pondělí přechází na víkendový režim a mimořádně pojede také 16. a 17. listopadu. Provoz je plánován od 9 do 16 hodin s odjezdy každých 30 minut. Podobná situace nastává ve Špindlerově Mlýně, kde skončil každodenní podzimní provoz lanovky na Medvědín. Další jízdy jsou naplánovány na víkend 7. a 8. listopadu a následně na období od 14. do 17. listopadu, vždy mezi 9. a 16. hodinou. Turisté by měli počítat také s tím, že na Medvědíně jezdí lanovka v pravidelných půlhodinových intervalech a spoj ve 12:30 se neuskutečňuje.
V Harrachově a Velké Úpě skončil podzimní provoz
Další omezení zasáhlo západní i východní část Krkonoš. Sedačková lanovka z Harrachova na Čertovu horu přepravovala poslední podzimní návštěvníky v neděli 1. listopadu a od pondělí je mimo provoz až do zahájení zimní sezony. Její přesný začátek zatím nebyl stanoven, předpokládá se však v průběhu prosince. Podzimní přeprava skončila také na lanovkách z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portášky, které ještě během přelomu října a listopadu nabízely jízdy od 9 do 16 hodin. Na listopad je u těchto lanovek plánováno přerušení turistického provozu. Návštěvníci tak musejí při plánování výletů rozlišovat mezi středisky s omezenými víkendovými jízdami a těmi, která již čekají na zimní sezonu.
Listopadový výlet vyžaduje pečlivější přípravu
Odstávky mohou výrazně změnit plány zejména rodinám s malými dětmi, seniorům a turistům, kteří chtěli využít lanovku alespoň pro překonání největšího převýšení. Zatímco během hlavní turistické sezony bývá možné kombinovat výstup s pohodlným sjezdem, v listopadu tato možnost na řadě míst odpadá. Při pěším návratu je navíc nutné počítat s dřívějším soumrakem, nižšími teplotami a možným výskytem sněhu nebo námrazy na horských cestách. Ani plánovaný víkendový provoz není zárukou přepravy, protože silný vítr či nepříznivé počasí mohou jízdy zastavit. Vyplatí se proto před odjezdem zkontrolovat aktuální stav konkrétní lanovky, nikoli pouze její zveřejněný sezonní jízdní řád. Podzimní omezení jsou součástí přechodu horských středisek mezi turistickou a lyžařskou sezonou, přičemž termíny opětovného spuštění jednotlivých lanovek se mohou lišit.
zdroje: autorský text, průzkum redakce