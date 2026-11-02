Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev

Na stole působí docela slavnostně, přitom je peču hlavně ve chvíli, kdy potřebuji jistotu pro návštěvu nebo rodinnou oslavu. Harlekýn je v tomhle vděčný. Dá se udělat dopředu, přes noc se v lednici pěkně usadí a spojení kakaového korpusu, tmavého čokoládového krému a světlé šlehané vrstvy promění obyčejný plech v dezert, který u nás mizí podezřele rychle.
Na Harlekýnu mě baví ještě jedna věc. Netváří se nijak přepjatě, ale po nakrojení vypadá moc pěkně a trochu
připomíná staré cukrárny, kde člověk věděl, že vedle a větrníku laskonky neudělá chybu. Doma se mi nejvíc osvědčila verze na plech. Lépe se krájí, líp se převáží a člověk nemusí zápasit s dortovou formou.
Moje rada: Oba krémy si udělejte den předem. Druhý den je šlehejte s citem, skoro jako šlehačku. Když se to přežene, bývá po pěkném krému. Recept na domácí Harlekýn řezy
Doba přípravy krémů: 25 minut Chlazení krémů: 12 hodin Příprava korpusu: 15 minut Doba pečení: 20 až 25 minut při 180 °C Počet porcí: 16 až 20 řezů Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 4 ks vejce velikosti L 150 g moučkového cukru 10 lžic teplé vody 1 lžíce oleje 180 g polohrubé mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva 2 lžíce kakaa
Tmavý krém: 300 ml smetany ke šlehání 125 g másla 150 g hořké čokolády na vaření
Světlý krém: 300 ml mléka 150 g bílé čokolády 1 ks žloutek
Dokončení: 50 až 80 g strouhané čokolády Postup přípravy Harlekýnu z plechu
1. Začněte tmavým krémem. Do menšího kastrůlku vložte smetanu, máslo a nalámanou hořkou čokoládu. Zahřívejte pomalu, na mírném plameni, dokud se všechno nespojí do hladké směsi. Prudký var tady není potřeba, spíš na škodu.
2. Tmavý základ krátce promixujte, případně ho poctivě prošlehejte metličkou. Přelijte do misky a nechte vychladnout. Potom misku uložte do lednice na 12 hodin. Bez delšího chlazení se krém druhý den špatně šlehá. Podobně připravte světlý krém
3. Do kastrůlku nalijte mléko, přidejte bílou čokoládu a žloutek. Zahřívejte na mírném plameni a míchejte, až se čokoláda rozpustí a směs bude jednolitá.
4. I světlý krém nechte vychladnout a dejte ho na 12 hodin do lednice. Druhý den oba krémy šlehejte opatrně. Jakmile začnou držet tvar, skončete. Tohle je přesně ta chvíle, kdy silnější výkon mixéru nemusí být výhra.
Tajemství pravého Harlekýna: Kakaový korpus a čokoládový krém na dortu jako z cukrárny
5. Na kakaový korpus vyšlehejte vejce s moučkovým cukrem do světlé pěny. Postupně přidávejte teplou vodu a olej. Nakonec zlehka vmíchejte prosátou polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva.
6. Těsto rozetřete na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C zhruba 20 až 25 minut. Korpus nechte úplně vystydnout. Na vlažném by krémy měkly a stékaly, což člověk pozná hned, ale už se to hůř zachraňuje.
7. Studený korpus potřete nejdřív tmavým krémem. Vrstva má být souvislá, nemusí ale připomínat vysoký dortový krém. Navrch rozetřete světlý krém a povrch uhlaďte stěrkou nebo širším nožem.
8. Moučník posypte strouhanou čokoládou. Hodí se jemně nastrouhaná, ale klidně i hrubší hoblinky nebo nasekané kousky, podle toho, co máte po ruce. Hotový Harlekýn dejte znovu vychladit alespoň na 3 až 4 hodiny. Foto: Cooky.cz, Hotový dezert posypte strouhanou čokoládou.
9. Podávejte dobře vychlazený, nakrájený na řezy. Podle mě je nejlepší druhý den, kdy se chutě srovnají a korpus lehce zvláční. V lednici vydrží bez potíží 2 dny. Jen ho zakryjte, aby nenasál pachy z okolí. Rady a proč Harlekýn funguje i doma bez cukrářské vitríny Chcete-li řezům dodat slavnostnější vzhled, přejeďte vrchní vrstvu vidličkou a udělejte jemné vlnky. Strouhaná čokoláda se na nich hezky zachytí. Korpus zbytečně nepřepékejte. Jakmile špejle vyjde skoro suchá, vyndejte ho. Přesušený plát se potom při krájení rád drolí. Na úhledné řezy pomůže nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Je to maličkost, ale rozdíl je vidět. U těchto zákusků dělá hodně kontrast. Tmavý korpus dodá kakaovou chuť a trochu pevnější základ, krémy zase celé řezy zjemní. Některé současné recepty připravují Harlekýn jako dort o průměru asi 20 až 22 cm, jiné ho zdobí slavnostněji, třeba i do tvaru srdce. Domácí plechová verze je ale za mě nejvděčnější. Méně starostí a výsledek pořád působí dostatečně svátečně.
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