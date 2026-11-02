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Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev

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Vypadají slavnostně, ale doma je dělám hlavně tehdy, když chci něco osvědčeného pro návštěvu nebo rodinnou oslavu. Harlekýn má tu výhodu, že se dá připravit s předstihem, přes noc se hezky rozleží a právě kombinace kakaového korpusu, tmavého čokoládového krému a světlé šlehané vrstvy dělá z obyčejného plechu dezert, po kterém se u nás jen zapráší.
Obrázek k dezertu s názvem Když se řekne domácí klasika ke kávě, Harlekýn má stále své místo

Obrázek k dezertu s názvem Když se řekne domácí klasika ke kávě, Harlekýn má stále své místo

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se řekne domácí klasika ke kávě, Harlekýn má stále své místo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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