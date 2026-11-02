Vepřová kotleta na paprice a domácí špecle: Šťavnatý a poctivý recept na vydatný rodinný oběd

Když máte chuť na pořádný oběd, který začne vonět ještě dřív, než se stihne prostřít, vyzkoušejte obyčejnou vepřovou kotletu na paprice. Není s ní tolik práce, jak by se mohlo zdát. Maso se nejdřív rychle zatáhne, potom se nechá dusit na cibuli s vývarem a nakonec přijdou na řadu barevné papriky. Jen krátce, aby se nerozpadly. Jako přílohu k tomu dělám domácí , protože tahle omáčka si o ně vyloženě říká. špecle
Na tomhle jídle je příjemné, že vypadá o něco slavnostněji než běžná rychlovka z pánve, ale v kuchyni se kvůli němu nemusí stát celé dopoledne. Hlavní je
nepřetáhnout maso a papriky nenechat vyvařit do unavené hmoty. Ten rozdíl mezi měkkou kotletou, a pevnější paprikou udělá na talíři dost. omáčkou
Můj tip zní: Když je omáčka na konci řidší, než chci, rozmíchám malou lžičku hladké mouky ve studené vodě a nechám ji krátce provařit. Někdy ale stačí sundat pokličku a dát tomu pár minut. Kdo má rád ostřejší chuť, může přihodit i kousek pálivé papriky. Paprika v omáčce dělá víc než jen barvu
Jídla „na
paprice“ se v domácí kuchyni drží z dobrého důvodu. Když se nepřeženou s tukem ani zahuštěním, nejsou těžká. Základ bývá jednoduchý: cibule, krátce opečené maso, vývar a paprika, která dá omáčce sladkost, vůni i pěknou barvu. Někdo maso před opečením lehce zapráší moukou, jiný ho potře hořčicí. U kotlety se mi ale nejlépe osvědčila střídmá verze, bez zbytečných mezikroků. Recept na vepřovou kotletu na paprikách a domácí špecle
Doba přípravy: 25 minut Doba dušení a vaření: 45-55 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 1 hodina 20 minut Ingredience pro přípravu
Kotleta na paprice: 4 plátky vepřové kotlety bez kosti 1 lžíce sádla nebo oleje 2 větší cibule 2 stroužky česneku 1 lžička sladké mleté papriky 1 špetka pálivé papriky, podle chuti 350 ml vývaru 2 kusy červené papriky 1 kus žluté papriky 1 malá lžička hladké mouky, jen pokud chcete omáčku lehce zahustit sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti
Domácí špecle: 250 g polohrubé mouky 2 ks vejce 120-150 ml vody 1 lžička soli 1 lžíce rozpuštěného másla Postup přípravy poctivé vepřové kotlety na paprice s domácími špeclemi
1. Plátky vepřové kotlety lehce naklepejte, hlavně po okrajích. Při opékání se pak nebudou tolik kroutit. Osolte je a opepřete z obou stran. Nechte je chvíli ležet na prkénku, mezitím si připravte cibuli.
2. Ve větším kastrolu rozehřejte sádlo nebo olej. Maso opečte zprudka z obou stran, přibližně 1-2 minuty z každé. Nemá být hotové skrz naskrz, jen se má na povrchu zatáhnout. Potom kotlety vyndejte stranou.
3. Do stejného kastrolu vsypte nadrobno nakrájenou cibuli a restujte ji dohněda. Přidejte nasekaný česnek, krátce ho promíchejte, ale nenechte ho ztmavnout. Pak vmíchejte sladkou mletou papriku a hned přilijte trochu vývaru, aby paprika nezhořkla.
4. Vraťte do kastrolu kotlety, přilijte zbytek vývaru tak, aby bylo maso skoro ponořené, a přiklopte pokličkou. Na mírném plameni duste asi 35–45 minut, dokud kotlety nezměknou. Občas se podívejte, jestli se tekutina příliš nevyvařila. Mezitím připravte papriky
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5. Omyjte je, vyřízněte jádřince a nakrájejte je na širší proužky. Do kastrolu je dejte až ve chvíli, kdy je maso téměř měkké. Zůstanou tak pevnější a v omáčce se nerozpadnou.
6. Po přidání paprik duste všechno ještě asi 8-10 minut. Pokud chcete omáčku trochu hustší, rozmíchejte malou lžičku hladké mouky v troše studené vody, vlijte ji do kastrolu a nechte krátce provařit. Na konci dosolte a opepřete.
7. Na špecle dejte do mísy polohrubou mouku, vejce, sůl a postupně přilévejte vodu. Těsto má být hustší než lívancové, ale nesmí být suché. Má se táhnout. Když klade moc velký odpor, přidejte ještě lžíci vody.
8. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Těsto protlačujte přes síto na špecle, případně přes hrubší cedník, rovnou do vroucí vody. Jakmile špecle vyplavou nahoru, nechte je vařit ještě asi 1 minutu.
9. Hotové špecle vyndejte děrovanou naběračkou. Krátce je propláchněte horkou vodou a promíchejte s rozpuštěným máslem. Nebudou se tolik lepit a zůstanou pěkně vláčné.
10. Podávejte bez dlouhého čekání, ideálně na nahřátých talířích. Dejte porci domácích špeclí, na ně kotletu s paprikovou omáčkou a navrch pár proužků paprik. Zbytky uložte do lednice, nejlépe zvlášť maso a zvlášť špecle, a spotřebujte do 2 dnů. Foto Cooky.cz, Domácí špecle můžou mít různý tvar. Rady a tipy redakce na pár věcí, které se doma osvědčily Silnější kotleta bude potřebovat delší čas v kastrolu. Řiďte se spíš měkkostí masa než minutami. Papriky dávejte do omáčky až ke konci. Při dlouhém vaření ztratí barvu a z příjemného skusu nezůstane nic. Špecle můžete po uvaření krátce prohodit na pánvi s máslem. Chuťově jim to pomůže a budou hezky vonět. Opečení masa: Kotlety nedávejte do kastrolu namačkané na sebe. Když je nádoba malá, maso pustí šťávu a začne se dusit dřív, než se stačí opéct.
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