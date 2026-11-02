Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vepřová kotleta na paprice a domácí špecle: Šťavnatý a poctivý recept na vydatný rodinný oběd

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci uvařit poctivý oběd, který voní už ode dveří a přitom na něm nestrávím půl dne, sáhnu po kotletě na paprikách. Maso se nejdřív krátce opeče, pak se dusí na cibuli a vývaru a nakonec se jen zlehka dodělá s barevnými paprikami, aby zůstaly na skus. K tomu dělám domácí špecle, protože omáčku nasají přesně tak, jak mám ráda.
Obrázek k receptu na Vepřovou kotletu na paprice a domácí špecle: Šťavnatý a poctivý recept na vydatný rodinný oběd

Obrázek k receptu na Vepřovou kotletu na paprice a domácí špecle: Šťavnatý a poctivý recept na vydatný rodinný oběd

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vepřovou kotletu na paprice a domácí špecle: Šťavnatý a poctivý recept na vydatný rodinný oběd
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:45

Reklama
Další články z Cooky.cz
Zvěřinové medailonky na divoko jako z dobré restaurace. S kynutým knedlíkem nabídnou českou chuť
Zvěřinové medailonky na divoko jako z dobré restaurace. S kynutým knedlíkem nabídnou českou chuť
Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody
Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody

Když chci doma udělat večeři, která zasytí celou rodinu a připomene staré dobré hospodské talíře, sahám po...

Křehké ořechové cukroví, které se rozplývá v puse: Nevěstky s ořechovým krémem a žloutkovou polevou
Křehké ořechové cukroví, které se rozplývá v puse: Nevěstky s ořechovým krémem a žloutkovou polevou

Na některé druhy vánočního cukroví se u nás doma čeká s větší netrpělivostí než na jiné a nevestky mezi ně...

Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky
Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky

Listové těsto mám doma skoro pořád v zásobě, protože právě z něj vznikají moučníky, které zachrání...

Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev
Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev

Vypadají slavnostně, ale doma je dělám hlavně tehdy, když chci něco osvědčeného pro návštěvu nebo rodinnou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.