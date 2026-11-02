Novotný prozradil, co ho na turnaji v Mnichově opravdu naštval. Jeden borec si to u něj rozlil a hrozí mu konec

Mnichovská hala nabídla 11 zápasů, ale ten, o kterém se po turnaji mluvilo nejvíc, se nakonec neodehrál. Hafeni Nafuka, třiadvacetiletý německý bojovník s namibijskými kořeny z mnichovské stáje Munich Allstars, měl nastoupit proti Ivanu Klevetsovi v duelu, který organizace lepila na poslední chvíli. Na váhu se postavil téměř 3 kg nad dohodou, dostal ještě jeden pokus a ani ten nevyšel. Z karty ho Oktagon stáhl a jeho místo zaplnil náhradník. Redakce MMAmag porovnala obě oznámení, která organizace k tomuto zápasu vydala, a spočítala, o kolik přesně byl Nafuka mimo.
Takhle se zápas rozpadne za tři dny
Oktagon, největší středoevropská organizace smíšených bojových umění, ohlásil duel 28. října 2026 jako pozdní přídavek do karty. Znění oznámení přetiskl server MiddleEasy: zápas byl domluvený na takzvaný catchweight, tedy váhu mimo oficiální divizní limity, konkrétně na 72 kg (159 lb). Nafuka je přitom na webu Oktagonu veden jako lehká váha, Klevets jako pérová. Číslo si tedy nastavili jen pro tenhle jediný večer.
Pak přišel pátek 30. října a s ním vážení. Podle webu Top-Fight ukázala váha Nafukovi při prvním pokusu 75,0 kg, tedy o 3,0 kg nad dohodou, což je 4,2 % navíc. Klevets mohl celou věc zabalit. Neudělal to. Na pokračování kývl a soupeři nastavil nový limit na následující den.
V sobotu 31. října navážil Nafuka 74,6 kg. Pořád o 2,6 kg nad původní dohodou, tedy o 3,6 %. Oktagon pak v den turnaje oznámil, že Nafuka je ze zápasu venku a proti Klevetsovi nastoupí Ronaldo Ferreira s bilancí 14-5-1 a jedním zápasem bez výsledku. Jestli bojovníka čekala i pokuta, organizace veřejně neuvedla.
Jak moc Oktagonu tenhle rozpad vadil, bylo slyšet až po turnaji, kdy Ondřej Novotný u Nafukova jména opustil diplomatické formulace.
Novotný si pustil pusu na špacír
Na pozápasové tiskové konferenci dostal promotér Oktagonu Ondřej Novotný otázku na chybějící zápas. Podle přepisu, který zveřejnil server Káóčko, odpověděl: „Musím říct, že jsem velmi zklamaný z toho, co udělal. Dopředu totiž moc dobře věděl, že tu váhu nesplní… Normálně takhle o bojovnících nemluvím, ale tentokrát mě opravdu nas*al“. Jde o obvinění z úmyslu, ne o konstatování, že se někomu nepovedl shoz. A je to tvrzení jedné strany, Novotného.
Pak přidal větu, která se po turnaji nejvíc citovala: „Nevím, jestli ho ještě někdy v Oktagonu uvidíme“. Slovo nevím tam není náhodou. Promotér neoznámil konec spolupráce, oznámil nejistotu. Mezi obojím je v téhle branži podstatný rozdíl.
Proč tak ostře? Zápas vznikl 3 dny před galavečerem a stál práci matchmakerů i ochotu soupeře, který už měl program hotový. Druhou stranu příběhu zatím nikdo neslyšel, protože Nafuka se k nesplněné váze veřejně neozval.
Z cizího průšvihu vytěžil nejvíc Ukrajinec z pražského gymu
Ivan Klevets o večer nepřišel. Třiadvacetiletý Ukrajinec, který podle profilu na webu Oktagonu trénuje v pražském PriMMAt Gymu a v MMA Monster, porazil Ferreiru jednomyslně na body po třech kolech se skóre 29:28, 30:27 a 30:27. Z oficiální výsledkové listiny turnaje, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že šlo o zápas na plnou délku. Po startu kariéry se třemi porážkami je to jeho šestá výhra v řadě.
Zbytek mnichovské karty ve zkratce:
- Amiran Gogoladze přežil krizi proti Jessinu Ayarimu, vyhrál na body a získal titul welterové divize.
- Rony Paradeiser udolal na body Tyrona Pfeifera.
- Michael Deiga-Scheck zdolal na body Čecha Lukáše Chotěnovského.
- V prvním kole uspěli Marek Bartl, Endrit Brajshori, Gökhan Aksu a nováček Burak Kizilirmak.
- Na body vyhráli také Henrique Madureira, Lazar Todev a Abulmalik Aliev.
Zůstává otázka, na kterou Novotný přímo neodpověděl: co se v Oktagonu s bojovníkem po nesplněné váze doopravdy stane a jak dopadly případy, které tomu předcházely.
Kolik stojí skoro tři kila v Oktagonu
ANALÝZA Oktagon žádný konec spolupráce neoznámil. V oznámení z 31. října 2026 je jen změna soupeře, o pokutě ani o smlouvě v něm nepadlo slovo. Na stole je tedy hrozba, ne rozhodnutí.
Tvrdý uměl Oktagon s váhou být i dřív. V červenci 2026 přišel Mago Machaev o titul ještě před zápasem kvůli 1,1 kg nad limitem, jak plyne z oznámení organizace k tehdejšímu vážení, které redakce MMAmag dohledala v archivu Káóčka. Nafukův přešlap byl proti tomu zhruba 2,4krát až 2,7krát větší, srovnání ale kulhá: Machaev řešil oficiální limit v zápase o pás, Nafuka domluvenou váhu v obyčejném duelu, takže organizace neměla co odebrat kromě zápasu samotného. Jindy to skončilo mírněji, například Acoidan Duque před turnajem v Brně v roce 2024 limit dvakrát nesplnil, dostal pokutu a do klece šel.
Oktagon se 7. listopadu 2026 přesouvá do Hannoveru na turnaj číslo 97 v tamní hale. V ohlášené sestavě, kterou redakce MMAmag prošla, se Nafukovo jméno neobjevuje a ke 2. listopadu 2026 nemá veřejně potvrzený žádný další zápas. Skoro tři kila ho zatím stála jeden večer, náhradníka v kleci a jednu promotérovu větu, která visí ve vzduchu. Jestli účet skončí u toho, se nepozná z tiskovky, ale z příštího oznámení zápasů.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek