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Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku

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Dennívýzva
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Kilo vepřového masa, deset stroužků česneku a pořádná dávka cibule. Tyhle šťavnaté nudličky nepotřebují složitou omáčku ani hodiny vaření. Jejich výrazná chuť stojí na správném opečení masa a česneku přidaném až na samotný závěr.
Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku

Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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Žádný Špeky
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