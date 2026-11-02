Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů

Plné úložiště většinou neznamená, že máte příliš mnoho fotek nebo aplikací. Často za ním stojí spousta zapomenutých souborů, o kterých ani nevíte. Stažené dokumenty, offline epizody seriálů, playlisty uložené na cestu vlakem, staré screenshoty, duplicitní fotky a dočasná data aplikací. To všechno se postupně hromadí na pozadí a zabírá místo, které byste možná čekali jinde. Netflix uvádí, že přehrávání videa může spotřebovat až 3 GB dat za hodinu v HD a až 7 GB za hodinu ve 4K. Tři stažené epizody hodinového seriálu ve vysoké kvalitě tak mohou zabrat i více než 9 GB úložného prostoru. Spotify zase ukládá do zařízení mezipaměť a staženou hudbu pro offline poslech. Na iPhonu jsou tato data uložena v rámci aplikace, takže je v běžném správci souborů neuvidíte. Android i iPhone přitom nabízejí vestavěné nástroje, které vám pomohou najít soubory zabírající nejvíce místa a bezpečně je odstranit.
Kde se ty gigabajty vlastně berou
Představte si úložiště telefonu jako lednici. Fotky a aplikace jsou potraviny, které jste si vědomě nakoupili. Jenže vzadu za jogurty se postupně hromadí zbytky, které tam někdo odložil a zapomněl na ně. V telefonu to funguje podobně:
- Stažené soubory, například PDF z e-mailu, instalační balíčky nebo přílohy z chatů.
- Offline obsah, například epizody z Netflixu, playlisty ze Spotify nebo podcasty.
- Staré screenshoty, tedy snímky obrazovky, které jste si uložili jen „na chvilku“.
- Duplicity, například stejná fotka uložená dvakrát po úpravě nebo sdílení.
- Dočasná data aplikací, mezi která patří mezipaměť prohlížeče, sociálních sítí nebo her.
Apple ve svém přehledu úložiště rozlišuje kategorie, jako jsou média, Mail, Zprávy nebo soubory stažené z iCloud Drivu. Některé z nich mohou zabírat stovky megabajtů, aniž byste si toho všimli. Ne všechna data ale vznikají automaticky: část se ukládá při běžném používání aplikací a část zůstává v telefonu po stažení obsahu pro offline použití.
Android: Files by Google udělá většinu práce za vás
Na Androidu vám s úklidem může výrazně pomoci aplikace Files by Google. Je dostupná pro zařízení s Androidem 8.0 a novějším, takže ji lze používat i na řadě starších telefonů. Po otevření sekce „Vyčistit“ nabídne přehledné karty s jednotlivými kategoriemi souborů, které můžete odstranit:
- Nevyžádané soubory, tedy vybraná dočasná data, která aplikace označí jako nepotřebná.
- Stažené soubory, které jste si stáhli a později už nepoužili.
- Velké soubory, například objemná videa nebo dokumenty.
- Duplicitní soubory, tedy kopie souborů, které zabírají místo navíc. Aplikace může jednu z kopií označit jako originál, přesto si před smazáním vždy ověřte, co odstraňujete.
- Staré screenshoty, pokud je aplikace v rámci úklidu nabídne jako samostatnou kategorii.
Jedno důležité varování: v nastavení Androidu najdete dvě odlišné možnosti – „Vymazat mezipaměť“ a „Vymazat úložiště“. První smaže dočasná data aplikace a obvykle je bezpečné ji použít. Druhá odstraní data aplikace, což může zahrnovat nastavení, přihlášení i uložený postup ve hrách. Než ji použijete, ověřte si, co konkrétní aplikace ukládá.
Offline obsah z Netflixu nebo Spotify ale Files by Google zpravidla neodstraní. Ten je potřeba spravovat přímo v příslušné aplikaci. V Netflixu najdete stažené tituly v sekci pro stahování. Ve Spotify můžete stažený obsah a mezipaměť spravovat v nastavení úložiště. Přesné názvy položek se mohou lišit podle verze aplikace.
iPhone: Úložiště a chytré odkládání aplikací
Na iPhonu otevřete Nastavení → Obecné → Úložiště iPhonu. Systém zobrazí aplikace seřazené podle toho, kolik místa zabírají, a nabídne také doporučení, například automatické odkládání nepoužívaných aplikací.
Funkce „Odložit aplikaci“ se liší od jejího úplného smazání. Odstraní samotnou aplikaci, ale zachová její dokumenty a data. Ikona zůstane na ploše a aplikaci můžete později znovu stáhnout, pokud je stále dostupná. Po opětovné instalaci tak můžete pokračovat tam, kde jste skončili.
Pro fotky nabízí Apple funkci Optimalizovat úložiště iPhonu. Pokud používáte Fotky na iCloudu, originály fotografií a videí zůstávají uložené na iCloudu a v telefonu se podle potřeby uchovávají menší verze, které zabírají méně místa. Úspora může být značná, zejména pokud máte tisíce fotografií a videí. Je však důležité vědět, že knihovna Fotek na iCloudu se standardně neduplikuje do zálohy iCloud. Pokud chcete mít další pojistku proti ztrátě dat, vyplatí se vytvořit ještě samostatnou záložní kopii.
Duplicitní fotky a videa můžete na podporovaných verzích iOS spravovat přímo v aplikaci Fotky, v albu Duplicitní položky. Pokud systém najde odpovídající kopie, můžete je sloučit. Před potvrzením si ale zkontrolujte, které soubory se mají zachovat.
Jak často uklízet a kolik to stojí
Výrobci nestanovují žádný univerzální interval pro úklid úložiště. V praxi dává smysl zkontrolovat ho přibližně jednou měsíčně a také po dovolené nebo jiném období, kdy jste ve velkém stahovali obsah pro offline použití. Pokud často cestujete a ukládáte si filmy, hudbu nebo podcasty, může se vyplatit kontrola i častěji.
Jestli chcete fotky ukládat do cloudu a uvolnit tak místo v telefonu, můžete využít placené tarify Applu nebo Googlu. Apple nabízí 5 GB zdarma, tarif s kapacitou 50 GB za 25 Kč měsíčně a 200 GB za 79 Kč měsíčně. Google nabízí až 15 GB zdarma a tarif se 100 GB přibližně za 50 Kč měsíčně. Ceny a dostupné tarify se mohou měnit.
Cloudové úložiště vám může pomoci uvolnit místo v zařízení, ale samo o sobě nemusí představovat plnohodnotnou zálohu. Záleží na konkrétní službě i způsobu, jakým ji používáte. Pokud vám na fotkách a dokumentech záleží, je rozumné mít jejich kopii také na jiném místě.
Plné úložiště není důvod k panice ani k nákupu nového telefonu. Často stačí projít několik největších položek, odstranit nepotřebné stažené soubory a promazat offline obsah. Za dvacet minut tak můžete získat zpět několik gigabajtů místa, aniž byste přišli o důležitá data.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman