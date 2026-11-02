Gerrard zpochybnil Kinského kvalitu a fanoušci Spurs se do něj pustili. Příšerný trenér, zní z Londýna

„Jsi tak dobrý, jak dobrá je tvoje jednička a tvoje devítka.“ Touto větou Steven Gerrard v pořadu The Overlap Daily shrnul, co podle něj dělí Tottenham od boje o mistrovský titul. Podle citací v britských médiích nejdřív ocenil, kam se tým pod Robertem De Zerbim posunul. Pak ale přidal podmínku: s Harrym Kanem a brankářem světové úrovně by Spurs mohli pomýšlet na ligu. O Antonínu Kinském řekl, že je to „dobrý brankář“, který ovšem „dělá problémy přehnaným kombinováním“. Zda patří mezi světovou špičku, si jistý není. Na sociálních sítích to stačilo k tomu, aby se fanoušci Tottenhamu do bývalého kapitána Liverpoolu pustili. Nejde přitom jen o jednoho gólmana, ale o to, jak dnes vlastně hodnotit brankáře, po kterém trenér chce riskovat.
Měřítko pro titul, ne pro průměr
Gerrardova slova nejsou útokem na špatného brankáře. Jsou tvrdým měřítkem a podle nás až nečekaně velkorysým vůči týmu, který před měsícem nevěděl, jak vyhrát.
Tottenham totiž do sezony 2026/27 vstoupil katastrofálně. Po pěti kolech měl dva body, žádnou výhru a skóre 2:8. Pak přišel zlom. Remíza 1:1 na Old Trafford, 19. října první ligová výhra 3:1 nad Coventry, o pět dní později 2:0 na Chelsea a 31. října 2:0 nad Crystal Palace. Spurs poskočili na osmé místo s dvanácti body a poprvé od února 2025 vyhráli tři ligové zápasy v řadě.
Mluvit o titulu je v tu chvíli odvážné. Gerrard ale nastavil laťku přesně tam, kde se rozhoduje o šampionech. Odkaz na Kanea je logický: anglický kanonýr dal podle Bayernu za Tottenham 280 soutěžních gólů, z toho 213 v Premier League. Od jeho odchodu v roce 2023 londýnský klub takového zakončovatele nenašel. A vedle devítky postavil brankáře. Kinského tím nepřímo zařadil do kategorie „zatím ne“.
Čísla, která mluví pro Kinského
Proti expertnímu úsudku stojí data. A ta jsou pro třiadvacetiletého Čecha lichotivá. Podle profilu na Opta Analyst odchytal Kinský všech devět ligových zápasů Tottenhamu, tedy 810 minut, a drží čtyři čistá konta. Po výhře nad Crystal Palace se v počtu nul dělil o třetí místo mezi brankáři Premier League.
Oficiální tabulka Zlaté rukavice ze 28. října, tedy ještě před zápasem s Palace, ukazovala na čele Verbruggena a Rayu s pěti nulami, Alisson měl čtyři a Kinský patřil do skupiny se třemi. O tři dny později už měl čtyři.
Pokročilé brankářské metriky, například to, kolika gólům zákroky zabránil, z otevřených zdrojů zatím spolehlivě srovnat nejde. Čistá konta mají své limity, protože hodně závisí na obraně. Jedno ale o Kinském vypovídají jasně: tým s ním v bráně přestal dostávat góly ve chvíli, kdy to nejvíc potřeboval.
Kinského pozice je navíc pevná i strukturálně. De Zerbi už v srpnu podle Premier League oznámil, že Kinský začne jako jednička, protože si to zaslouží, a mluvil o jeho potenciálu, osobnosti a kvalitě. Dosavadní jednička Guglielmo Vicario, který za Spurs odchytal 117 zápasů s 29 nulami, odešel 18. srpna na hostování s opcí do Juventusu. Martin Dúbravka v kádru plní spíš roli náhradníka.
Chyba, nebo zadání trenéra?
Nejostřeji se celá debata ukázala na Stamford Bridge. Ve 36. minutě derby s Chelsea poslal Kinský rozehrávku přímo na Pedra Neta. Domácí se okamžitě vrhli do útoku a Henderson vypálil z hranice vápna. Kinský střelu vyrazil a pak ještě nohou zablokoval Netovu dorážku. Chybu si sám způsobil, sám ji i napravil.
Tím jeho večer neskončil. Už ve 14. minutě konečky prstů vyrazil Palmerovu střelu, před poločasem uhlídal Neta a po hodině hry ho zastavil znovu. Tottenham vyhrál 2:0. Podle klubu šlo teprve o druhou výhru na hřišti Chelsea za 34 let.
Právě v takových chvílích je potřeba odlišit individuální chybu od systémového rizika. De Zerbiho fotbal stojí na tom, že brankář není poslední pojistkou, ale prvním rozehrávačem. Taktická analýza Sky Sports popisuje jeho Brighton jako tým, který „provokuje presink“: láká soupeře k vlastnímu vápnu, aby za jeho první linií vznikl prostor, kterým pak rychle projde. Alexis Mac Allister o trenérovi řekl, že se soupeře snaží „přitáhnout“. Robert Sánchez pod ním v Brightonu hrál nezvykle mnoho krátkých přihrávek ve vlastní polovině.
Kinský tedy nekombinuje z rozmaru. Dělá přesně to, co po něm trenér chce. Když to vyjde, Tottenham obejde presink a má přečíslení. Když ne, celý stadion vidí brankáře, který zahrál soupeři. Gerrard vidí to druhé. De Zerbi počítá s obojím.
Podle nás má Gerrard legitimní argument v tom, že světový brankář by měl podobné situace zvládat s menší chybovostí. Závěr, že Kinský Tottenham brzdí, ale čísla ani trenérova důvěra nepotvrzují.
Fanoušci proti Gerrardovi
Příznivci Spurs na kritiku zareagovali ostře. Jeden z fanoušků citovaný webem The Spurs Web napsal, že Kinský hraje s míčem, protože to po něm chce De Zerbi, i za cenu občasné chyby. Gerrard to podle něj „nikdy nemůže pochopit“, protože je „příšerný trenér“. Účet Tottenham World po zápase s Chelsea připomněl, že Kinský sice začal nervózně, ale nakonec ukázal, že je „dokonalý strážce“ branky, a měl na výhře velkou zásluhu.
Útok na Gerrardovu trenérskou autoritu má svou logiku. Se skotskými Rangers sice v roce 2021 vyhrál titul, pak ale přišla Aston Villa, odkud odešel po třinácti výhrách ze čtyřiceti zápasů. V lednu 2025 skončil po osmnácti měsících v saúdskoarabském Al Ettifaqu. Fanoušci tak mají po ruce snadnou odpověď: kdo jako trenér na nejvyšší úrovni neuspěl, těžko může posuzovat, jestli brankář správně plní De Zerbiho plán.
Je to ovšem argument proti osobě, ne proti obsahu. Gerrardův postřeh o riskantní rozehrávce zůstává platný, i když ho vyslovil muž s rozpačitou trenérskou bilancí. Ostrost reakcí spíš ukazuje, jak silně se fanoušci s Kinským a novým stylem ztotožnili.
Kinský sám na Gerrarda veřejně nereagoval. De Zerbiho rozhodnutí ale mluví jednoznačně pro něj. Po zápase s Chelsea trenér chválil „kompletní výkon“ a mentalitu týmu, o zpochybňování brankáře nepadlo ani slovo.
Psychika, reprezentace a Leeds
Kinský už ukázal, že kritiku umí ustát. Na jaře 2026 prožil v Madridu noc, na kterou by nejraději zapomněl. Bývalý brankář Spurs Paul Robinson tehdy ocenil jeho mentální sílu, s jakou se zvedl, a označil ho za technicky všestranného gólmana s potenciálem vyrůst ve špičkového brankáře. Do Tottenhamu přišel v lednu 2025 ze Slavie, kde v sezoně 2024/25 udržel čtrnáct čistých kont ve 29 zápasech.
Forma se propsala i do reprezentace. V září dostal první nominaci jako hráč Spurs a 3. října odchytal celý zápas Ligy národů proti Španělsku. Česko prohrálo 1:3, pro Kinského to ale byl první seniorský start. Pokud bude dál pravidelně chytat v Premier League, jeho pozice v národním týmu poroste. Jisté místo jedničky to ovšem zatím neznamená.
Další zkouška přijde v sobotu 7. listopadu ve 13:30 na hřišti Leedsu. Venkovní zápasy v Premier League obvykle přinášejí přesně ten typ tlaku na rozehrávku, který Gerrard kritizuje. Čeští diváci zápas uvidí na CANAL+ Sport, který vysílá všech 380 zápasů ligy.
Kinský bude dál posílat míč krátce na stopera, i když ví, že soupeř číhá metr od něj. Každá taková přihrávka je malá sázka, kterou za něj nikdo jiný neudělá. Moderní brankář se už neměří jen zákroky, ale i tím, jestli po chybě zahraje tu další přihrávku stejně odvážně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle