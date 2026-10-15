Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kvíz: Kdo hrál koho? Přiřaďte slavné herce k jejich nejslavnější seriálové postavě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dokážete si vybavit jméno herce, který se skrývá za vaší oblíbenou seriálovou postavou? Některé role jsou s jejich představiteli tak pevně spojené, že si bez nich už daný seriál ani nedokážeme představit. V dnešním kvízu si můžete ověřit, jak dobře znáte slavné tváře televizních obrazovek.
Kvíz: Kdo hrál koho? Přiřaďte slavné herce k jejich nejslavnější seriálové postavě

Kvíz: Kdo hrál koho? Přiřaďte slavné herce k jejich nejslavnější seriálové postavě

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Netflixer
Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ
Mrtvou ženu našli v řece omotanou řetězy. Po 24 letech přišel na policii muž s mrazivou výpovědí. HBO Max odhaluje skutečný případ
Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny
Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny

Tvůrce hitu Black Mirror (Černé zrcadlo) Charlie Brooker chystá pro Netflix kriminální minisérii, která v...

Netflix vytáhl velké eso s Benem Affleckem. Nový thriller ale tvrdě narazil, hodnocení má daleko pod průměrem
Netflix vytáhl velké eso s Benem Affleckem. Nový thriller ale tvrdě narazil, hodnocení má daleko pod průměrem

Únosce chce sedm milionů dolarů a dává na ně jen pár hodin. Ben Affleck si v thrilleru Zvířata (Animals)...

Jeden z nejděsivějších experimentů historie se vrací. Netflix zavře 30 lidí do vězení a dá některým moc nad ostatními
Jeden z nejděsivějších experimentů historie se vrací. Netflix zavře 30 lidí do vězení a dá některým moc nad ostatními

Jeden z nejznámějších varovných příkladů v psychologii se opět stává skutečností. Po více než padesáti...

Návrat legendárních Samotářů? Do kin míří nová česká komedie od stejného režiséra. Hraje v ní herecká elita
Návrat legendárních Samotářů? Do kin míří nová česká komedie od stejného režiséra. Hraje v ní herecká elita

Do kin míří nová komedie režiséra a scenáristy Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky, která volně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.