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Kvíz: Doplňte správně názvy českých kultovních komedií. Snadnější už to být nemůže

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Dennívýzva
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Hlášky z českých komedií máme zkrátka v krvi. Některé používáme tak často, že už ani nepřemýšlíme nad tím, odkud pocházejí. Stačí pár slov a většině z nás je okamžitě jasné, o jakou scénu jde. Jenže tentokrát nepůjde o samotné hlášky, ale o názvy filmů. A co když z nich část zmizí? Poznáte českou ko
Kvíz: Doplňte správně názvy českých kultovních komedií. Snadnější už to být nemůže

Kvíz: Doplňte správně názvy českých kultovních komedií. Snadnější už to být nemůže

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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