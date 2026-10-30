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Vojta Kotek ve Zrádcích ztratil kamennou tvář. Prima ukázala záběry, které se do vysílání nevešly

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Vojta Kotek budí ve Zrádcích respekt. Soutěžící i diváci ho znají jako přísného hradního pána s pronikavým pohledem a kamennou tváří. V bonusových videích na Prima+ ale ukazuje i jinou tvář, potýká se s okázalým kostýmem a při čtení jinotajů se neubrání smíchu. Co všechno se do vysílání nevešlo?
Vojta Kotek ve Zrádcích ztratil kamennou tvář. Prima ukázala záběry, které se do vysílání nevešly

Vojta Kotek ve Zrádcích ztratil kamennou tvář. Prima ukázala záběry, které se do vysílání nevešly

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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