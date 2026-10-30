Nechtěla zůstat sama, tak si vzala muže, kterého nemilovala. Příběh, který před 50 lety okouzlil miliony diváků, Netflix vrací k životu

Natáčení odstartovalo 24. září v Tarnówě na jihu Polska, informoval
magazín Elle. Netflix projekt oznámil už v lednu, teď ale konečně vyrazil s kamerou do ulic a podle webu What's on Netflix bude mít seriál osm dílů.
Tarnów si v něm zahraje Kaliniec, literární obraz Kalisze, kde se román odehrává. Kalisz tehdy patřil pod ruskou nadvládu, a tak se podle poslkého
webu Historia v centru města objevily kočáry, dobové kostýmy a vývěsní štíty v azbuce. Filmaři točili na náměstí, na Velkých schodech i v uličkách starého města.
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Děj začíná na přelomu 19. a 20. století, kdy Polsko už dlouho nebylo na mapě Evropy. Pyšná, ale zchudlá šlechtična Barbara Ostrzeńská se dozví, že se její velká láska žení s jinou. Aby nezůstala sama, vezme si Bogumiła Niechcice, skromného bývalého povstalce a správce statku.
On v práci na venkově najde klid a naplnění, ona dál touží po vášni a ztraceném postavení. Seriál je sleduje třicet let a podle
Netflixu je to portrét ženy plné rozporů i příběh o tom, jak se vztah staví celý život.
„Naše interpretace mistrovského díla Marie Dąbrowské je upřímnou a emotivní úvahou o mýtu romantické lásky,“ uvedla režisérka Kamila Tarabura, která pro Netflix natočila seriál Absolutni debiutanci. Scénář napsala s Martou Bacewicz a Katarzynou Tybinkou a seriál vyrábí studio Greenlight Films. Foto: Z. Woińska/Netflix Hvězda Loutky jako nemilovaný manžel
Bogumiła hraje
Tomasz Schuchardt, kterého diváci Netflixu znají jako Stanisława Wokulského z dobové minisérie Loutka podle Bolesława Pruse. Barbaru ztvární Jaśmina Polak, která si pro Netflix zahrála třeba v seriálu Wzgórze psów. Foto: R. Palka/Netflix
Netflix se polské klasice věnuje soustavně a Noci a dny přicházejí po
Mastičkáři podle Tadeusze Dołęgy-Mostowicze a po Loutce. „Polská kultura je pokladnice příběhů, které nás uchvacují po generace,“ říká Łukasz Kłuskiewicz, který má na Netflixu na starosti obsah pro střední a východní Evropu.
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Připomeňme, že Noci a dny už jednou slavily obrovský úspěch. Režisér Jerzy Antczak román v roce 1975 zfilmoval s Jadwigou Barańskou a Jerzym Bińczyckim v hlavních rolích a snímek se podle
East European Film Bulletin dostal mezi nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Podle webu Polish Films ho vidělo téměř 23 milionů diváků.
Čeští diváci dávají
filmu Noci a dny na Kinoboxu 72 %. Antczak z látky připravil i dvanáctidílnou televizní verzi a dodnes se připomíná hlavně scéna, ve které Józef Toliboski trhá pro Barbaru bílé lekníny, a valčík Waldemara Kazaneckého.
Román vycházel ve čtyřech svazcích v letech 1932 až 1934 a Maria Dąbrowská byla za svou tvorbu pětkrát nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu. Nová verze tak má co dohánět,
polský seriál o manželství bez vášně ale může být v době seznamek a nekonečných možností překvapivě aktuální.
Seriál Noci a dny by měl na Netflix dorazit v roce 2027, přesné datum zatím Netflix neoznámil. Kdo nechce čekat, může si mezitím pustit Loutku a Schuchardta v dobovém kostýmu vidět už teď. Foto: R. Palka/Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Elle, Historia.org.pl, East European Film Bulletin, Polish Films, Kinobox