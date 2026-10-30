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Nechtěla zůstat sama, tak si vzala muže, kterého nemilovala. Příběh, který před 50 lety okouzlil miliony diváků, Netflix vrací k životu

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Barbara miluje jiného, a když se ten jiný ožení, vezme si skromného správce statku. Tak začíná třicet let manželství, o kterém psala Maria Dąbrowská a které Poláci znají z kina i z televize. Netflix teď natáčí seriál Noci a dny (Noce i dnie) a v hlavní mužské roli se vrací Tomasz Schuchardt z Loutky
Nechtěla zůstat sama, tak si vzala muže, kterého nemilovala. Příběh, který před 50 lety okouzlil miliony diváků, Netflix vrací k životu

Nechtěla zůstat sama, tak si vzala muže, kterého nemilovala. Příběh, který před 50 lety okouzlil miliony diváků, Netflix vrací k životu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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