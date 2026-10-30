Pták, jakého ještě nikdo nikdy neviděl a koktejly s příchutí párků. Nová česká komedie dokazuje, že na horách se dá zažít úplně všechno

Režisér a scenárista
Jiří Matoušek natočil nový snímek Pod Sněžkou. Jde o bláznivou komedii, která si na nic nehraje a rozhodně se nedrží při zemi. Místo romantiky při západu slunce nabízí kocovinu při východu, místo horské idylky válku dvou chat a místo vznešených myšlenek pořádnou dávku absurdního humoru.
Hlavní role ztvární Jan Nedbal, Lukáš Příkazký, Tomáš Jeřábek, Berenika Kohoutová, Beáta Hrnčiříková, Anita Krausová, Anna Dvořáková, Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková, Nicole Šáchová a populární youtuber Jan Macák alias MenT.
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Jiří Matoušek představil v roce 2024 divákům letní rodinnou komedii
Prázdniny s Broučkem, která si na Kinoboxu vysloužila hodnocení 53 %. Letos v září vyslal do kin romantickou komedii Dokonalý den, která má na Kinoboxu 57 %, tudíž si vede o něco lépe. Je možné, že se ujetá zimní novinka vyšvihne ještě výš? Říká se „Do třetice všeho dobrého“, tak proč ne. Foto: Bontonfilm O čem je bláznivá komedie Pod Sněžkou?
Někdo jezdí
na hory kvůli lyžování, jiný kvůli après-ski. To podstatné se totiž odehrává, když se zavřou sjezdovky, lyže a snowboardy letí do kouta, panáky mizí rychleji než sníh při oblevě a dobré vychování ustupuje špatným nápadům. Právě do tohoto horského ráje neřesti přijíždí Mirek alias Mirkur ( Lukáš Příkazký), který miluje stavebnici Merkur a jehož milostný život už nějakou dobu připomíná návod bez poslední stránky.
Jeho přítelkyni (
Berenika Kohoutová) totiž po třech letech marného čekání, až vymění kovové dílky stavebnice za skutečné životní plány, dojde trpělivost a sbalí mu kufry. Útočiště nachází u bratrance Patrika ( Jan Nedbal), provozovatele horského baru, profesionálního svůdníka a muže, pro kterého je slovo závazek téměř sprosté slovo. Zatímco Mirek by si nejraději v klidu sestavil další model z Merkuru, Patrik mu hodlá sestavit úplně nový život. Ideálně z alkoholu, večírků a žen. Co by se asi tak mohlo pokazit? Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Válka jako z filmových grotesek
Patrikův bezstarostný život zpestřuje věčná rivalita s provozovatelem sousední horské chaty Dostálem (
Tomáš Jeřábek). Ti dva vedou válku, za kterou by se nemuseli stydět ani hrdinové filmových grotesek. Tady se nehraje fér a žádný naschvál není dost ujetý. Jednou vybuchne sud piva, podruhé se v koktejlech objeví led z vody po vařených párcích.
A když Patrik projeví až příliš velký zájem o Dostálovu novou recepční (
Anna Dvořáková), je jasné, že příměří jen tak nebude. Kdo z téhle horské války vyjde vítězně a kdo si pořádně naběhne?
Kupodivu se oba znesváření kohouti na něčem shodnou. Jejich společným nepřítelem jsou skialpinisté, postrach všech horských podnikatelů. Jak trefně zazní ve filmu:
„Za nic neutrácej, žerou proteinový tyčinky, nepoužívaj vleky, nepijou, nešukaj. Když sem vysmrděj vod autobusáku, tváří se, že vylezli Hindúkuš.“ A ještě mají tu drzost chtít na záchod.
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A pak je tu ten záhadný pták. Kristýna (
Beáta Hrnčiříková) pátrá po dosud neobjeveném opeřenci s tak bizarním jídelníčkem, že by se nestačili divit ani zkušení zoologové. Jenže nikdo ho pořádně neviděl. Čeká Kristýnu objev století, nebo pořádný trapas?
Mezitím si Patrik brousí zuby na atraktivní strážkyni národního parku Leonu (
Justýna Zedníková). Jenže některé přírodní úkazy se prostě nedají sbalit na pár hezkých řečí. A když už to vypadá, že větší chaos pod Sněžkou nastat nemůže, přijde silvestr. A to bude teprve jízda!
Bláznivá komedie Pod Sněžkou bude mít v kinech premiéru 28. ledna 2027.
Zdroje: Bontonfilm, Kinobox