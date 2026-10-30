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Pták, jakého ještě nikdo nikdy neviděl a koktejly s příchutí párků. Nová česká komedie dokazuje, že na horách se dá zažít úplně všechno

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Vybuchující sudy piva, koktejly s příchutí párků, šílené milostné úlety a záhadný pták, kterého nikdy nikdo neviděl. Filmová novinka Pod Sněžkou režiséra Jiřího Matouška rozjíždí lavinu večírků, nezávazného flirtování a totálních úletů, vedle kterých je i černá sjezdovka dětskou skluzavkou. Kdo s ký
Pták, jakého ještě nikdo nikdy neviděl a koktejly s příchutí párků. Nová česká komedie dokazuje, že na horách se dá zažít úplně všechno

Pták, jakého ještě nikdo nikdy neviděl a koktejly s příchutí párků. Nová česká komedie dokazuje, že na horách se dá zažít úplně všechno

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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