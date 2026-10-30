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Syna jí vzalo jezero, pak začala přibývat mrtvá těla. Jeden z nejslavnějších hororových zabijáků ovládl HBO Max, diváci mu dali 88 %

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HBO Max vrací diváky k jednomu z nejslavnějších hororových zabijáků. Osmidílný seriál Crystal Lake odhaluje minulost Jasonovy matky Pamely Voorhees a přináší krvavý příběh, který předcházel kultovnímu Pátku třináctého. Linda Cardellini sklízí chválu za svůj výkon a první ohlasy naznačují, že fanoušc
Syna jí vzalo jezero, pak začala přibývat mrtvá těla. Jeden z nejslavnějších hororových zabijáků ovládl HBO Max, diváci mu dali 88 %

Syna jí vzalo jezero, pak začala přibývat mrtvá těla. Jeden z nejslavnějších hororových zabijáků ovládl HBO Max, diváci mu dali 88 %

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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