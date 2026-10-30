Syna jí vzalo jezero, pak začala přibývat mrtvá těla. Jeden z nejslavnějších hororových zabijáků ovládl HBO Max, diváci mu dali 88 %

Říjen je ideálním měsícem pro návrat ikonických hororových zabijáků a
HBO Max to dobře ví. Osmidílná halloweenská novinka odhaluje příběh ženy, která stála u zrodu legendárního Jasona Voorheese ze série Pátek třináctého. Seriál se vrací do minulosti a sleduje jeho matku Pamelu i události, které předcházely původnímu filmu z roku 1980. V hlavní roli se představuje Linda Cardellini, jejíž herecký výkon patří mezi nejvyzdvihovanější stránky novinky.
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Pamela Voorhees (Linda Cardellini) se nedokáže smířit se smrtí svého syna Jasona (Callum Vinson), který se utopil v jezeře během pobytu na letním táboře Crystal Lake. Jeho tělo se nikdy nenašlo, a tak se matka stále upíná k naději, že by mohl být naživu. Když se v jinak poklidném městečku začnou objevovat mrtvá těla, podezření padá i na ni. Oporou jí je místní policejní šéf Levon Brooks (William Catlett), zatímco jeho sestra Briana (Devin Kessler), novinářka pátrající po okolnostech záhadných úmrtí, se snaží přijít celé záhadě na kloub. Pamelina minulost se postupně odhaluje a události ji ženou vstříc osudu, který fanoušci hororové série dobře znají.
Původní Pátek třináctého z roku 1980 se stal obrovským hitem. S rozpočtem pouhých několika set tisíc dolarů vydělal v kinech téměř 60 milionů. Závěrečné odhalení, že za vraždami stojí Jasonova matka, patřilo k nejvýraznějším zvratům tehdejšího hororu. Poté vzniklo dalších 11 celovečerních filmů – ve druhém díle se objevuje samotný Jason s pytlem na hlavě, ve třetím získává svou ikonickou hokejovou masku a v jednom z pokračování se dokonce utká s neméně slavným Freddym Kruegerem.
Herečka odsoudila scénář, ale neměla na nové auto
Za desítky let existence filmové série se nastřádala řada pozoruhodných historek. Herečka Betsy Palmer, která v původním Pátku třináctého ztvárnila Pamelu Voorhees, prý ze scénáře nebyla příliš nadšená. Nabídku přijala především kvůli honoráři 10 tisíc dolarů, za který si chtěla pořídit nový Volkswagen Scirocco.
Jedna z nejslavnějších scén filmu zachycuje postavu
Kevina Bacona, kterou šíp probodne skrz krk. Falešnou krev měl vytlačit speciální mechanismus, ten ale selhal. Asistent maskéra proto zaimprovizoval a foukl do hadičky vlastními ústy. Tak vznikl krvavý efekt, který na plátně působí mimořádně přesvědčivě.
Tvůrci série museli při práci na krvavých scénách opakovaně vyjednávat s americkou ratingovou komisí MPAA. Nejvíce to pocítil sedmý díl s podtitulem Nová krev, jehož maskérské efekty patřily k hlavním lákadlům. Kvůli požadavkům na přístupnost musela být řada násilných scén výrazně zkrácena. Režisér John Carl Buechler i další členové týmu později popisovali, jak zásahy cenzorů ovlivnily konečnou podobu filmu.
Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Foto: A24 Television, Crystal Lake Entertainment Crystal Lake si získává diváky i kritiky
Návrat do světa Jasona Voorheese se povedl lépe, než by se mohlo zdát. Na
ČSFD si Crystal Lake drží 77 %, na Rotten Tomatoes má 76 % od kritiků a 88 % od diváků. Ohlasy se sice neshodují ve všem, seriál ale rozhodně není žádným hororovým propadákem. Největší pozornost se upírá především na Lindu Cardellini, která z Jasonovy matky Pamely vytváří propracovanější postavu, než jakou jsme doposud znali.
Redakce
Tom's Guide oceňuje kromě skvělého hereckého výkonu hlavní představitelky také praktické gore efekty i přesvědčivě zpracovanou atmosféru sedmdesátých let. Jde o prequel, který dokáže vzdát hold původním filmům a zároveň nabídnout vlastní příběh. Podobně se vyjádřil také magazín Nerdist, který vyzdvihuje věrohodné ztvárnění Pamelina žalu, vzteku a působivou proměnu. Výhrady naopak má k roztříštěnému vyprávění a mixování žánrů, které formátu nesluší a oslabují výsledný dojem.
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Pozitivní ohlasy přicházejí také od českých a slovenských diváků. Jeden z komentářů označuje seriál za nostalgickou bombu a vyzdvihuje následující přednost:
„Tohle je totiž perfektní balanc mezi slasherem a tím dramatickým příběhem… Největším esem v rukávu tu je ale Linda Cardellini, která ze sebe vyždímala naprosté maximum… Od této chvíle bude už jen ona nejlepší Pamelou!“ Jiný divák, který se jinak k hororovým klasikám příliš nehlásí, zase přiznává: „Tenhle seroš mi přišel neuvěřitelně zábavný. Ani u jednoho dílu jsem se nenudil.“ Pochvalu si podle něj zaslouží také postupná gradace děje a nadsázka, s níž seriál přistupuje k vraždám.
Ne všichni jsou však spokojení se všemi osmi epizodami. Nejčastější výhrady se týkají pomalejšího tempa a vedlejších dějových linií, které podle některých diváků zbytečně rozmělňují hlavní příběh. Jeden z komentářů to shrnuje slovy:
„Problém u mna nastal v tempe. Seriál mal super rozbeh a prvé epizódy boli naozaj skvelé, no smerom ku koncu to za mňa začalo strácať dych aj našliapnutú dynamiku.“ Kritika se objevuje také u závěrečných epizod, které část publika považuje za přehnané nebo méně povedené. Zdroje: RottenTomatoes, ČSFD, Tom's Guide, Nerdist, Los Angeles Times, The Guardian, Slant