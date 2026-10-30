Bridgertonovi se pouští na tenký led. Pátá řada je natočená a přinese kontroverzní změnu

Netflix na svém webu
Tudum oznámil, že 5. řada seriálu Bridgertonovi má natočeno. Kamery se rozjely 24. března a práce v okolí Londýna zabrala skoro sedm měsíců, tedy zhruba stejně jako u předchozích řad. Velké fanfáry ale nečekejte, zpráva se na hlavní stránku Tudum ani nedostala.
Tichého oznámení si všiml web
What's on Netflix a nešetřil kritikou, že tak velký seriál si zaslouží víc pozornosti. Podle jeho informací se část štábu loučila s natáčením kolem 21. října a o pár dní později následovala závěrečná oslava. Foto: Liam Daniel/Netflix Benedict to vyklopil v ranní show
Ještě než Netflix cokoli potvrdil, prozradil novinku
Luke Thompson, seriálový Benedict. V britské ranní show This Morning, kam 20. října dorazil s Keirou Knightley propagovat divadelní hru The Lives of Others, uvedl, že natáčení právě skončilo a dopadlo dobře. Fanoušky zároveň uklidnil, že i když se řada točí kolem Francescy a Michaely, Benedict z ní nezmizí.
Připomeňme, že Thompson byl hlavní tváří 4. řady, ve které Benedict pátral po tajemné dámě z maškarního plesu. Teď se do popředí dostává jeho mladší sestra a s ní i úplně nová kapitola celé ságy.
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Hlavní dvojici tvoří Francesca (
Hannah Dodd) a Michaela Stirling ( Masali Baduza). Podle oficiálního popisu se Francesca z čistě praktických důvodů vrací na sňatkový trh. Jenže pak do Londýna přijede Michaela, aby se postarala o panství Kilmartin, a Francescin pečlivě promyšlený plán se začne drolit.
Řada vychází z románu When He Was Wicked od
Julie Quinn, seriál ale předlohu výrazně upravil. V knize stojí po Francescině boku muž jménem Michael, takže půjde o vůbec první řadu Bridgertonových, ve které hlavní romanci prožijí dvě ženy. Showrunnerka Jess Brownell to pro Tudum shrnula jasně: „Bude to řada o queer radosti, ne o queer traumatu.“
Podle Brownell se diváci můžou těšit hlavně na pořádnou dávku touhy a Masali Baduza dodala, že se nemůže dočkat, až fanoušci uvidí, jak Michaela po Francesce prahne. Francesca je v nich zdrženlivá a uzavřená, zatímco Michaela má sklon utéct, jakmile jí začne být nepříjemně.
Foto: Zoe McConnell/Netflix Foto: Zoe McConnell/Netflix Foto: Zoe McConnell/Netflix Foto: Zoe McConnell/Netflix Foto: Zoe McConnell/Netflix Foto: Zoe McConnell/Netflix
K obsazení přibudou i nové tváře. Tega Alexander, Jacqueline Boatswain a Gemma Knight Jones si zahrají Michaelinu matku, její přítelkyni a syna lorda Andersona. Vrátí se i
Ruth Gemmell jako matka Violet, jejíž vztah s lordem Andersonem by měl dostat víc prostoru.
Čeští diváci dávají seriálu
Bridgertonovi na Kinoboxu hodnocení 69 %. Na zájmu fanoušků to ale nic nemění, pro mnohé jde o povinnou jízdu každé nové řady.
ČTĚTE TAKÉ: Tohle nikdo nechce možná neskončí ani čtvrtou řadou. Tvůrkyně má s hitem Netflixu větší plány Kdy vyjde 5. řada Bridgertonových na Netflixu?
Přesné datum Netflix zatím neprozradil. Už v květnu ale šéfka obsahu Bela Bajaria na prezentaci pro inzerenty v New Yorku potvrdila, že nová řada dorazí v roce 2027, tedy bez obvyklé dvouleté pauzy. Web What's on Netflix podle odstupu mezi natáčením a premiérou 4. řady tipuje pozdní jaro.
Netflix spolu s pátou řadou rovnou potvrdil i šestou a se studiem
Shondaland chystá další spin-off. Svět Bridgertonových tak hned tak neskončí.
Pátá řada Bridgertonových dorazí na Netflix v roce 2027. Než se dočkáme prvního traileru, musí fanouškům stačit krátké oznámení, které Netflix vydal na začátku natáčení.
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, This Morning, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 69 %