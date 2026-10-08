Křížkovat, nebo kroužkovat? Tohle byste měli vědět před komunálními volbami

Kdy budeme volit?
Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října od 14:00 do 22:00. V sobotu pak od 8:00 do 14:00.
Kdo může volit?
Voličem je každý občan České republiky, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let a má v obci trvalý pobyt. Dále je to občan jiného členského státu EU, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (bylo možno požádat na evidenci obyvatel, a to nejpozději ve středu 7. 10. 2026 do 16:00).
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Jak zjistím, kde je moje volební místnost?
Možností je hned několik. Tuto informaci voliči najdou na webu města, dále v aplikaci Jihlava v mobilu a také v informacích přiložených k hlasovacím lístkům ve schránkách.
Kolik volebních okrsků má Jihlava?
Aktuálně 35. Počet byl snížený z původního počtu 58 okrsků. Cílem této změny bylo lépe přizpůsobit volební místnosti současnému rozvoji města a výrazně zvýšit jejich bezbariérovost. Mapa okrsků se nachází ZDE.
Jak volit, když mám trvalé bydliště na úřadě (magistrátu)?
Tito voliči mají specifický volební okrsek, zpravidla ten, pod který spadá budova úřadu. Konkrétně v Jihlavě je pro ně po letošní reorganizaci vyčleněna konkrétní místnost.
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Co vzít s sebou do volební místnosti?
Platný občanský průkaz, nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR. Svou totožnost lze prokázat také eDokladem. Jde-li o voliče jiného členského státu EU, průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
Jak informuje jihlavská radnice, neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Co dělat, když mi nepřišly lístky do schránky, nebo jsem je ztratil či poškodil?
Nic se neděje, kompletní sadu lístků dostane každý volič na vyžádání přímo od volební komise v místnosti.
Jak v komunálních volbách hlasovat? Křížkuji, nebo kroužkuji?
„Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem (úřední obálka). Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se volič musí odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků – tedy „za plentu“," popisuje mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
- Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
- Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Kdy je volební lístek neplatný?
Hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky, jsou neplatné. „Do úřední obálky je třeba vložit pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný. Úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem je pak třeba před okrskovou volební komisí vložit do volební schránky,“ dodává mluvčí Jihlavy.
Ze zdravotních důvodů se nemůžu dostavit do volební místnosti, můžu i tak volit?
Samozřejmě, a to hlasováním do přenosné volební schránky. V takovém případě je nutné kontaktovat obecní úřad a požádat, aby okrsková volební komise přišla k voliči domů. Ve dnech voleb se může volič obrátit i přímo na svoji okrskovou volební komisi. Požádat lze též telefonicky. „Komise ale může své členy s přenosnou volební schránkou vysílat pouze v rámci svého volebního okrsku,“ upřesnil Daněk.
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Co mám dělat, když nemám auto a můj volební okrsek byl zrušený?
Lze využít volební autobus. Ten v sobotu 10. října zájemce z částí města Henčov, Heroltice, Hosov, Kosov, Pávov a Zborná dopraví ze zastávky MHD v jejich části města na zastávku MHD nejblíže jejich volební místnosti a zase zpět. O jeho jízdním řádu jsme psali ZDE.
Co se bude dít po sobotním uzavření volebních místností?
Volební komise poté rozpečetí volební urny a začne sčítání hlasů.
Kdy budou známé první výsledky?
Tradičně se jako první sčítají hlasy z malých obcí s nízkým počtem voličů, takže první okrsky bývají sečteny během několika desítek minut, tedy kolem 14:20 až 14:30. Letos se ve vybraných obvodech konají také senátní volby, zde výsledky bývají kompletní většinou v sobotu v podvečer. U komunálních voleb je sčítání kvůli složitějšímu systému křížkování pomalejší a celkové výsledky z velkých měst mohou být známy až v pozdních nočních hodinách nebo v neděli nad ránem.
Kdo po volbách rozhodne o tom, kdo se stane starostou nebo primátorem?
Starostu nebo primátora v komunálních volbách nevolí voliči. Ti rozhodují o tom, jaké bude složení nového zastupitelstva. Starostu či primátora následně vybírá zastupitelstvo.