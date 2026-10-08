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Křížkovat, nebo kroužkovat? Tohle byste měli vědět před komunálními volbami

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Necelých 24 hodin nás dělí od toho, kdy se opět otevřou volební místnosti. Zítra a v sobotu se budou konat komunální volby, z nichž vzejde ve všech obcích v ČR nové zastupitelstvo. Kolem každých voleb je vždy řada otázek. Pojďme se nyní podívat na ty nejdůležitější. A rovnou si na ně i odpovědět.
Křížkovat, nebo kroužkovat? Tohle byste měli vědět před komunálními volbami

Křížkovat, nebo kroužkovat? Tohle byste měli vědět před komunálními volbami

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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