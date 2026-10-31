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Žák ze školy v Moravských Budějovicích zazářil v soutěži. Jak byste v testu obstáli vy?

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Velký úspěch má na kontě žák Základní školy T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích. Zazářil na celonárodní soutěži IT-SLOT v informatice, matematice a logice pro děti 8. a 9. tříd. Dostal se mezi padesátku nejlepších.
Žák ze školy v Moravských Budějovicích zazářil v soutěži. Jak byste v testu obstáli vy?

Žák ze školy v Moravských Budějovicích zazářil v soutěži. Jak byste v testu obstáli vy?

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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