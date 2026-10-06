Volební perličky na Jihlavsku: Někde rozhodnou voliči, jinde je o zastupitelstvu jasno

Jinde se naopak o několik mandátů utká výrazně více kandidátů. Za zmínku stojí také věk kandidátů nebo poměr mužů a žen.
Redakce Jihlavské Drbny podrobila analýze kandidátní listiny všech 78 obcí na Jihlavsku. A z analýzy vyplývá, že letošní komunální volby nejsou jen soubojem politických stran. Na malých obcích často rozhoduje spíš ochota lidí vůbec kandidovat.
Termín letošních komunálních voleb
K volebním urnám půjdou voliči v pátek 9. října, a to od 14:00 do 22:00, a také v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00, poté začne sčítání hlasů.
Někde se volby vlastně nekonají
V části obcí kandiduje přesně tolik lidí, kolik je zastupitelských mandátů. Voliči sice k urnám půjdou, ale výsledek je z matematického hlediska předem daný.
Patří sem Arnolec, Brzkov, Dušejov, Hladov, Hubenov, Ježená, Kalhov, Malý Beranov, Opatov, Plandry, Růžená, Věžnička, Vysoké Studnice, Záborná, Zbinohy a Ždírec.
Ještě větší kuriozitou jsou Kalhov, Vysoké Studnice a Zbinohy. V každé z těchto obcí je sedm zastupitelských míst a přesně sedm kandidátů. A každý z nich navíc kandiduje na vlastní kandidátní listině.
Jinými slovy: sedm kandidátů, sedm mandátů a sedm kandidátek. Každý kandidát bude zastupitelem bez ohledu na to, kolik dostane hlasů.
Na opačném konci je například Nadějov. Tam se o sedm míst uchází třináct kandidátů – a všech třináct kandiduje na samostatné kandidátní listině.
Dalších patnáct obcí má jen jednu kandidátku, na které je ovšem jeden, případně dva náhradníci. Politická soutěž zde tedy proběhne ale vlastně se jen volí ten, který se do zastupitelstva nedostane a zůstane jen náhradníkem, jde o obce: Bílý Kámen, Čížov, Dudín, Hojkov, Jihlávka, Kaliště, Kamenná, Milíčov, Rančířov, Rohozná, Stáj, Suchá, Šimanov, Švábov a Zbilidy.
Podobná je situace i v Hybrálci, Mirošově a v Třeštici, kde kandiduje osm nebo devět jedinců na sedm zastupitelských míst. Specifické je pak Ústí, kdy již po několikáté kandidují dvě neúplné kandidátky, které mají dohromady 11 jmen na devět volených zastupitelů.
Velká změna ve Stonařově
Jedna z největších změn se po volbách odehraje ve Stonařově. Na konci září informovalo vedení městysu o úmrtí starosty Ivana Šulce. Ten více než rok bojoval se závažnou nemocí, v červnu 2026 prohlásil, že v komunální politice právě za zdravotních důvodů končí. Ivan Šulc přitom působil ve stonařovském zastupitelstvu už od roku 1990 a dlouhá léta byl místostarostou; starostou se stal v roce 2021.
Ve Stonařově je tedy již nyní jisté, že se změní jeho vedení.
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Jiná situace je v Jihlavě. Současný primátor Petr Ryška kandiduje znovu a o vedení města chce usilovat také bývalá primátorka Karolína Koubová. O post primátora bude usilovat také současný náměstek Radek Popelka. Jihlava tak nabídne skutečný souboj několika výrazných komunálních osobností.
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Od 18 do 86 let
Kandidátní listiny na Jihlavsku ukazují také mimořádné věkové rozpětí. Nejstarším nalezeným kandidátem na Jihlavsku je šestaosmdesátiletý Josef Novák z Brtnice. Na opačném konci jsou osmnáctiletí kandidáti. Ti se objevují například v Brtnici, Jihlavě, Polné a v dalších obcích.
Brtnice je přitom sama o sobě volební věkovou raritou. Na kandidátních listinách tam najdeme zmíněného šestaosmdesátiletého kandidáta a zároveň osmnáctiletého kandidáta. Rozdíl je tedy 68 let.
V Jihlavě kandidují mimo jiné pětaosmdesátiletá Marie Huďová, o rok mladší Marie Binevová a také Pavel Šlechtický, kterému je 82 let. Na opačné straně jsou zde osmnáctileté kandidátky Lucie Sigmundová, Julie Paulová nebo Klára Lukšů. Komunální politika tak v jednom volebním obvodu spojuje lidi, kteří mohou být od sebe generačně vzdáleni více než 60 let.
Ženy versus muži
Zajímavý obrázek přináší také pohlaví kandidátů. Na celém Jihlavsku tvoří ženy zhruba třetinu kandidátů. V jednotlivých obcích se ale situace výrazně liší.
Nadpoloviční zastoupení žen mají pouze tři obce:
• Smrčná – 60 procent
• Dušejov – 55,6 procenta
• Suchá – 55,6 procenta
Přesně polovinu kandidátů tvoří ženy ve Vílanci, Bítovčicích a Stáji.
Na opačném konci je osm obcí, kde mezi kandidáty není podle analýzy ani jedna žena: Arnolec, Brzkov, Hojkov, Kozlov, Mirošov, Švábov, Rančířov a Zhoř.
Zajímavé je srovnání čtyř největších obcí. Nejvyšší podíl žen má Polná, následuje Jihlava, Brtnice a Třešť.
Zajímavě vychází i Dolní Cerekev. Z 33 kandidátů je 15 žen, tedy přibližně 45,5 procenta. V žebříčku všech 78 obcí by se tak obec dostala do horní části tabulky.
Pro Dolní Cerekev je to přitom zajímavé i z historického hlediska. Předchozí komunální volby zde nabídly neobvyklý souboj „muži proti ženám“. V roce 2022 zde byly dvě kandidátky Pro Cerekev muži a Pro Cerekev ženy. Letošní kandidátky už takto rozdělené nejsou, ale vysoký podíl žen zůstává.
Manželé, sourozenci i rodiče s dětmi
V rámci komunálních voleb na Jihlavsku kandiduje také řada příbuzných. Na kandidátkách je řada manželských párů, sourozenců, nechybí ani rodiče s dětmi.
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U komunálních voleb je důležité zmínit ještě jednu skutečnost. Voliči přímo nevolí starostu. Volí zastupitelstvo a starostu následně vybírá zastupitelstvo. Proto je třeba rozlišovat několik situací.
Někde je změna starosty jistá už dnes, protože současný starosta nekandiduje. Někde současný starosta kandiduje, ale o jeho pokračování rozhodne povolební rozložení sil. A v některých malých obcích je dokonce složení zastupitelstva matematicky prakticky známé ještě před volbami. A právě v tom jsou komunální volby jiné než sněmovní nebo krajské.
Kdy se bude volit?
K volebním urnám půjdou voliči v pátek 9. října, a to od 14:00 do 22:00, a také v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00, poté začne sčítání hlasů.