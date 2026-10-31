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Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky. Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí

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Koalice v Jihlavě, již dohodl vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 se Starosty a nezávislými, počítá opět s obsazením čtyř pozic náměstků primátora. V čele města by měl pokračovat primátor Petr Ryška (ODS).
Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky. Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí

Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky. Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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