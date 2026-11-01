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Kovová pokladnička, kterou za socialismu půjčovala spořitelna, se dnes prodává za stovky i tisíce korun. Většina lidí ji ale dávno vyhodila

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Spořitelna ji klientům svěřila, klíček si ale nechala. Kompletní kovová střádanka Tresoria Praha se letos v dubnu na Aukru vydražila za 1 351 Kč.
Kovová pokladnička, kterou za socialismu půjčovala spořitelna, se dnes prodává za stovky i tisíce korun. Většina lidí ji ale dávno vyhodila

Kovová pokladnička, kterou za socialismu půjčovala spořitelna, se dnes prodává za stovky i tisíce korun. Většina lidí ji ale dávno vyhodila

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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