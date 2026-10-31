Cizinec nezaplatil za benzin a na D1 ujížděl policii. Pak si stěžoval na bolest i zimu

Řidič v autě s maďarskou poznávací značkou z čerpací stanice odjel ve směru na Brno. Oznámení o události obdržela policie před osmou hodinou. Krajská policejní mluvčí Dana Čírtková informovala, že k tankování došlo na 43. kilometru ve směru na Brno.
„Velice rychle se podařilo zjistit přesnější popis vozidla, včetně jeho registrační značky. Mělo se jednat o osobní vozidlo Opel Astra černé barvy s maďarskou registrační značkou. Tyto informace policisté z integrovaného operačního střediska předali okamžitě policejním hlídkám, které vykonávaly výkon služby na dálnici D1. Dálniční policisté v sousedním Středočeském kraji průjezd vozidla už nezaznamenali, proto se na jeho průjezd zaměřili policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Jedna z hlídek z Velkého Beranova zaregistrovala podezřelé vozidlo a chtěla ho předepsaným způsobem zastavit za užití světelného nápisu STOP a zvláštního výstražného světla červenomodré barvy na 153. kilometru dálnice D1,“ doplnila Dana Čírtková. Snažil se předjet kolonu kamionů
Na výzvy ale cizinec nereagoval a ještě přidal rychlost, aby policii ujel. Řidič dokonce užil zpevněnou krajnici a předjížděl vozidla vpravo, tedy způsobem, který není povolen. Protože se před ujíždějícím vozidlem objevila kolona kamionů, řidič se jí snažil podjet po krajnici.
„Na 164. kilometru dálnice policejní hlídka kolonu kamionů předjela a ujíždějícímu řidiči zablokovala krátce před půl desátou cestu služebním vozidlem na zpevněné krajnici. Řidič byl opakovaně vyzván, aby zanechal protiprávního jednání a vystoupil z vozidla, nebo budou použity donucovací prostředky. Řidič vozidla, který se ve vozidle nacházel sám, na zákonnou výzvu nereagoval. Proto policisté po marné výzvě proti řidiči vozidla použili donucovací prostředky – hmaty chvaty a služební pouta,“ dodala mluvčí.
Policejní hlídka provedla muži test na alkohol, výsledek byl negativní. Policisté zjistili, že Maďar nevlastní žádný řidičský průkaz. Muž si během silniční kontroly řidič začal stěžovat na bolest v oblasti hrudníku a ruky. Z tohoto převezen k dalšímu vyšetření do nemocnice. Vyšetření ale žádné poranění nepotvrdilo, proto byl z nemocnice propuštěn.
Cena za benzin? 2299 korun
„Policisté muže převezli na dálniční oddělení Velký Beranov k provedení dalších procesních úkonů. Vozidlo odstavené na krajnici dálnice D1 tvořilo překážku v silničním provozu, proto policisté nařídili jeho odtah. Dalším šetřením policisté zjistili, že vozidlo nemá uhrazený časový poplatek pro jízdu po zpoplatněné komunikaci. Cizinec policistům uvedl, že za pohonné hmoty nezaplatil, protože chtěl ušetřit. Cena natankovaných pohonných hmot činila 2 299 korun,“ vyčíslila Čírtková.
Po provedení nezbytných procesních úkonů a zadokumentování všech protiprávních jednání – přestupku proti majetku, který bude oznámen do správního řízení, dopravních přestupků a neuposlechnutí výzvy, které budou také oznámeny do správního řízení, policisté cizinci uložili kauci ve výši čtyři tisíce korun, a poté ho kolem půl čtvrté odpoledne propustili ze zajištění.
„Netrvalo dlouho a muž se znovu k dálničnímu oddělení Velký Beranov vrátil a policisty požádal o pomoc s tím, že je mu zima, protože má na sobě pouze slabou mikinu a z Maďarska pro něj do České republiky jedou jeho blízcí. Ti ale údajně dorazí zhruba za pět hodin. Proto policisté muži poskytli součinnost a převezli ho na dálniční odpočívku na 111. kilometr, kde se nachází čerpací stanice a restaurace, kde může cizinec vyčkat na příjezd svých příbuzných,“ sdělila mluvčí na závěr.