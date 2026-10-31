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Cizinec nezaplatil za benzin a na D1 ujížděl policii. Pak si stěžoval na bolest i zimu

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Honička jako z akčního filmu byla k vidění v úterý 27. října na dálnici D1. Cizinec, který na benzince natankoval pohonné hmoty, za ně nezaplatil a následně ujížděl policejní hlídce.
Cizinec nezaplatil za benzin a na D1 ujížděl policii. Pak si stěžoval na bolest i zimu

Cizinec nezaplatil za benzin a na D1 ujížděl policii. Pak si stěžoval na bolest i zimu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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