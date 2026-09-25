Rodina v zastupitelstvu: Do voleb na Jihlavsku jdou sourozenci, manželé i rodiče s dětmi

Manželské páry
První skupinou jsou manželské páry. Příkladem takové obce na Jihlavsku jsou třeba Luka nad Jihlavou. Jak zjistila naše redakce, zde je manželských párů hned několik. Za hnutí Perspektiva kandiduje Lenka Kubeš (č. 1) a Radek Kubeš (č. 4). Manželé jsou i na kandidátce KDU-ČSL – Markéta Brestovská (č. 5.) a Josef Brestovský (č. 12). Stejnou kandidátku vede Jindřiška Váchová (č. 1), její manžel Richard Vácha (č. 4). je však na kandidátní listině hnutí Pro Luka. Stejná situace je i u Petry Trnkové (č. 10) a Josefa Trnky (č. 15). Rodinné vazby najdeme i u hnutí Luka 22, Jana Zelníčková (č. 1) kandiduje se svým manželem Robertem Zelníčkem (č. 4). K nim patří i jejich syn Robert Zelníček (č. 12). Za Luka 22 kandidují i majitelé známé loucké restaurace Kolnička – manželé Petra Špejtková (č. 6) a Dalibor Špejtek (č. 15).
Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14:00, uzavřou se úderem 22. hodiny. V sobotu 10. října půjdou voliči k urnám od 8:00 do 14:00, poté začne na všech místech ČR sčítání hlasů.
Manželský pár je třeba i na kandidátce ve Větrném Jeníkově. Jde o nynějšího starostu Pavla Koníře (č. 1) a Evu Konířovou (č. 2), oba jdou do voleb za hnutí Pro fungující Jeníkov. K tomu se hnutí vyjádřilo na sociálních sítích.
„Ani jeden z nás nevidí důvod tuto skutečnost obcházet. Naopak jsme Evu záměrně zařadili na 2. místo kandidátky. Setkáváme se totiž s představou, že manželé by spolu na jedné kandidátce být neměli. My si to nemyslíme. O tom, kdo má právo ucházet se o místo v zastupitelstvu, by podle nás neměl rozhodovat příbuzenský vztah, ale především to, co daný člověk umí, co pro obec dělá a co jí může nabídnout,“ napsalo hnutí Pro fungující Jeníkov.
Čtěte také:
Starosta Stonařova nebude obhajovat mandát. Otevřeně promluvil o své nemoci
Také ve Dvorcích na Jihlavsku jde do voleb manželský pár, konkrétně to je nynější starostka Veronika Duchanová (č. 1) a její manžel Marek Duchan (č. 3). V Telči bude usilovat o přízeň voličů třeba bývalá náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (č. 2), na stejné kandidátce, tedy Společně pro Telč - Piráti a Zelení, figuruje její manžel David Hajn (č. 20). Manželský pár je i na jedné kandidátce v Dolní Cerekvi. Hnutí PRO SVĚT nominovalo Hanu Jirsovou (č. 2) a také jejího manžela Petra Jirsu (č. 5). Zajímavostí je třeba i to, že jde o syna dlouholetého starosty Zdeňka Jirsy. Pomyslné „střídání stráží“ může nastat i v Telči, kde se o přízeň voličů znovu uchází nynější zastupitel Roman Fabeš (č. 1), a to na kandidátce hnutí SPOLUOBČANÉ S PODPOROU STAROSTŮ. Jak jméno napovídá, i v tomto případě jde o syna dlouholetého exstarosty Telče Romana Fabeše, který v letošních volbách již nekandiduje.
Rodiče s dětmi
O přízeň voličů se mnoha obcích na Jihlavsku uchází také řada rodičů se svými dětmi. Namátkou to je třeba znovu městys Luka nad Jihlavou, kromě zmíněného Roberta Zelníčka to je i Irena Procházková (č. 1) se synem Matějem Procházkou (č. 7), oba kandidují za hnutí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - LOUČTÍ 26. Dvě dcery kandidují se svým otcem v Polné, jde o Marcela Moržola (č. 2), Sáru Fazekas (č. 12) a Kláru Moržolovou (č. 17). Všichni tři reprezentují hnutí POLNÁ - DOBRÁ ADRESA. Se svojí maminkou kandiduje v Třešti Matouš Hamerník (č. 14), on i jeho matka Monika Hamerníková (č. 16) jdou do voleb za KDU-ČSL.
Stejné rodinné vazby najdeme i mezi kandidáty do zastupitelstva v krajské Jihlavě. Martin Skačáni (č. 4) jde do voleb společně se svým otcem Miroslavem Skačáni (č. 11), oba jsou na kandidátce STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH. Tým Pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09 má na kandidátce radní Jihlavy Marii Palánovou (č. 6) a jejího syna Jana Palána (č. 37). Otec se synem figuruje i na kandidátce Sociální demokracie a Levice, jde o Martina Hyského (č. 6) a Jakuba Hyského (č. 14).
„O politice se se synem nebavíme."
Trochu jiným případem je nynější primátor Jihlavy Petr Ryška (č. 1), jenž jde do voleb za Tým Pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09. I jeho syn Tomáš Ryška (č. 10) bude usilovat o přízeň voličů, ale na kandidátce Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených. Obdobně je to u Víta Prchala (č. 1.) z hnutí Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem. Jeho syn, nynější radní Jihlavy Vojtěch Prchal (č. 5), je mezi kandidáty z Týmu Pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09.
„My se se synem o politických tématech nebavíme. Ano, můj syn je v ODS, já jsem v ODS nikdy nebyl,“ okomentoval na konci letošního srpna Vít Prchal. Čtěte také: PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?
Bratři a sestry
Na kandidátkách na Jihlavsku najdeme i sourozence, kteří se chtějí stát zastupiteli. Jedním z příkladů je předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil (č. 11.) a jeho bratr Jiří Vystrčil (č. 17), oba kandidují v Telči za Občanskou demokratickou stranu. Dalším příkladem, kde kandidují dva bratři, je Batelov. Jde o kandidátku Hasiči pro Batelovsko a jmenovitě o Petra Maryšku (č. 5) a Martina Maryšku (č. 14). A není to jen o bratrech, jedním z příkladů, kdy kandidují i dvě sestry, je Polná a již zmíněné sestry Sára Fazekas a Klára Moržolová.