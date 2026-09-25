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Rodina v zastupitelstvu: Do voleb na Jihlavsku jdou sourozenci, manželé i rodiče s dětmi

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Za dva týdny už budou otevřené volební místnosti a voliči budou vybírat své nové zastupitele, někde i senátory. Není překvapením, že v řadě obcí usilují o zastupitelský mandát také rodinní příslušníci. Naše redakce prošla kandidátky ve vybraných obcích na Jihlavsku a našla řadu rodinných vazeb.
Rodina v zastupitelstvu: Do voleb na Jihlavsku jdou sourozenci, manželé i rodiče s dětmi

Rodina v zastupitelstvu: Do voleb na Jihlavsku jdou sourozenci, manželé i rodiče s dětmi

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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