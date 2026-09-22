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PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?

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Komunální volby, při nichž voliči budou vybírat nové zastupitele, se blíží. Termín konání je 9. a 10. října. Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. V částech Jihlavy, v nichž volební místnosti zanikly, budou moci voliči využít volební autobus.
PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?

PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?

Zdroj: Dalibor Mašek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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