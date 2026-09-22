PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?

Jak již dříve prozradil mluvčí Jihlavy Radovan Daněk, autobus bude jezdit v sobotu 10. října, tedy ve dni, kdy jezdí méně spojů MHD.
Volební autobus v sobotu 10. října zájemce z částí města Henčov, Heroltice, Hosov, Kosov, Pávov a Zborná, tedy z městských částí, kde volební místnosti zanikly v předem stanovený čas dopraví ze zastávky MHD v jejich části města na zastávku MHD nejblíže jejich volební místnosti a zase zpět.
Jízdní řád volebního autobusu pro 10. říjen 2026, zdroj: Město Jihlava Jak to bude s přenosnou volební schránkou?
Jak ujistila jihlavská radnice, možnost využít hlasování do přenosné volební schránky pro imobilní či jinak limitované voliče zůstává samozřejmě i nadále beze změny.
„Pokud budete chtít využít tento způsob hlasování, stačí ve dnech voleb zavolat do vaší volební místnosti, případně před volbami na volební štáb Magistrátu města Jihlavy a domluvit si čas návštěvy zástupců okrskové volební komise,“ upozornila Jana Škrdlová z kanceláře tajemníka. Mapa volebních okrsků v Jihlavě, zdroj: Město Jihlava
Pro letošní volby je snížený počet volebních okrsků v Jihlavě z dosavadních 58 na 35.
„Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace před zhruba 30 lety a neodpovídala současnému rozvoji města, změnám v hustotě osídlení, dostupnosti městské dopravy, ani požadavkům na bezbariérovost," řekl již dříve mluvčí města Radovan Daněk. Doplnil, že změnu umožnila nová legislativa, která obcím dala větší prostor pro úpravu volebních okrsků.
V krajské Jihlavě budou kandidovat všechny strany a hnutí, jež teď zasedají v zastupitelstvu. Nově se o mandáty budou ucházet Motoristé sobě. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby sestavilo kandidátku s uskupením Jihlava srdcem, které v Jihlavě usilovalo o hlasy voličů i před čtyřmi lety a zůstalo těsně pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva.
Kdo se chce stát primátorem?
V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými. O primátorskou pozici bude usilovat také současný náměstek primátora z ANO Radek Popelka. ODS půjde do voleb opět s lidovci. Na jejich společné kandidátce Tým pro Jihlavu budou tentokrát i zástupci TOP 09.
Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou, lídrem kandidátky bude opět Petr Paul.
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Kandidátku Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem povede Vít Prchal. Sociální demokracie a Levice má na prvním místě Ondřeje Junka, lídrem komunistů je Pavel Šlechtický.