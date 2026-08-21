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Pro komunální volby v Jihlavě úřad zaregistroval všech deset podaných kandidátek

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Registrační úřad v Jihlavě zaregistroval kandidátní listiny všech deseti subjektů, které podaly kandidátní listinu pro volby do jihlavského zastupitelstva. Žádná kandidátní listina nebyla odmítnuta, žádný kandidát nebyl škrtnutý.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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