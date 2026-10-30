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V Evropské ulici se musí posunout přechod, trolejbusy měly problémy s rozjezdem

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Nečekaný problém se objevil při zkušebním provozu trolejbusů v nové Evropské ulici před Silem. Řešení existuje, bude třeba posunout přechod pro chodce.
V Evropské ulici se musí posunout přechod, trolejbusy měly problémy s rozjezdem

V Evropské ulici se musí posunout přechod, trolejbusy měly problémy s rozjezdem

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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