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Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše

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Kopr se řadí mezi bylinky, které jsou součástí mnohých zahrad. Není se čemu divit, jelikož jeho použití v kuchyni je opravdu rozmanité. Klasiku v jeho případě představuje koprová omáčka nebo kulajda. Jinak lze ale kopr klidně použít i do salátů a mnohých jiných pokrmů. Pěstování kopru není nijak složité, nicméně častokrát ho zrovna na zahrádce nemáme zrovna v momentu, kdy ho potřebujeme. Nezbude nám nic jiného než zajít do supermarketu a koupit si ho. Mnohdy se ale jedná o kopr, který už na pultu nějaký ten pátek ležel. Rychle tedy zavadá. Zachránit ho lze vcelku jednoduše.
Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše

Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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