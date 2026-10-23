Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše

Kopr se řadí mezi bylinky, které jsou součástí mnohých zahrad. Není se čemu divit, jelikož jeho použití v kuchyni je opravdu rozmanité. Klasiku v jeho případě představuje koprová omáčka nebo kulajda. Jinak lze ale kopr klidně použít i do salátů a mnohých jiných pokrmů. Pěstování kopru není nijak složité, nicméně častokrát ho zrovna na zahrádce nemáme zrovna v momentu, kdy ho potřebujeme. Nezbude nám nic jiného než zajít do supermarketu a koupit si ho. Mnohdy se ale jedná o kopr, který už na pultu nějaký ten pátek ležel. Rychle tedy zavadá. Zachránit ho lze vcelku jednoduše.
Kopr ve sklenici vydrží dlouho
Nepochybně. Čerstvý kopr, který si přineseme ze supermarketu, prostě a jednoduše zavřeme do zavařovací sklenice. Není zapotřebí ani vody, jak by se na první pohled mohlo zdát. Rostlina vydrží v takovémto prostředí velmi dlouhou dobu v čerstvém stavu. Postup uchování kopru ve sklenici tímto způsobem je jednoduchý.
Vydrží čerstvý klidně i tři měsíce
To už je vcelku solidní doba. Hned poté, co si přineseme kopr přímo ze supermarketu, nakrájíme ho na tři části. Ty by měly být stejně dlouhé. Vložíme hod o sklenice, kterou jsme předtím dokonale umyli a vysušili. Nádobu pořádně uzavřeme a vložíme do lednice. Takto uskladněný kopr by měl v lednici vydržet čerstvý klidně až 3 měsíce. Použít ho přitom lze kdykoli. Stačí jenom otevřít lahev a vzít si potřebné množství.
Kopr ve sklenici: Foto Radek Štěpán
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Kopr lze uchovat i jinými způsoby
Je to tak. Mnozí lidé kopr tradičně mrazí. V tomto případě je důležité, abychom si přichystali jednotlivé porce kopru. Pokud ho zarazíme celý, vytvoří nám velký útvar, který se pak po vytažení z lednice velmi složitě odděluje. Kopr lze ale také sušit. V tomto případě ovšem počítejte s tím, že se bude vcelku lámat a budete mít miniaturní částečky. Sušení se moc nevyplatí, je lepší si sušený kopr přímo koupit v sáčcích.
Zdroje info: Autor, Meta, newsy.gotujmy, tojenapad.skKop
Uchování kopru ve sklenici: Náhledové foto Chat Day, fotogalerie Radek Štěpán
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