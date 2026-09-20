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Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci

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V polovině září už moc rostlin nekvete, výjimku ale tvoří ocún jesenní, lidově zvaný naháček. Jeho růžovofialové kvítky pokrývají například louky v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Ačkoli působí jako jemná a křehká květinka, opak je pravdou. Je totiž prudce jedovatý.
Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci

Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci

Zdroj: CHKO Brdy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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