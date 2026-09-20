Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci
Obrovský úspěch si připsaly Všeruby na severním Plzeňsku. Ve 30. ročníku soutěže Vesnice roku obsadily...
Čtyři díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazoval od sobotního rána jeřáb přes rušnou...
Mnohem lepší přístup na Pecihrádek, úprava zanedbaných pěšin i nové možnosti výletů v přírodě. To všechno...
Policisté ukončili pátrání po devětadvacetiletém Jindřichovi, který utekl z Psychiatrické nemocnice v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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