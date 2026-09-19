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Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích

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Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v šíleném stavu. Vyhublá, s kožichem plným blech a bříškem, které jasně svědčí o tom, že měla nejedno štěně. Teď kříženku yorkšíra čeká náročná léčba a pak zasloužený domov s milujícími páníčky.
Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích

Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích

Zdroj: Útulek Domažlice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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