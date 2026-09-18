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Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení

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Hokejisté Olomouce vyhráli v 2. kole extraligy nad Plzní 3:2 v prodloužení a připsali si první vítězství v sezoně. Hosté téměř do poloviny třetí třetiny vedli 2:0 po brankách Adama Měchury a Michala Teplého, jenže poté se prosadili Jakub Orsava a Jakub Kos a zápas dospěl do prodloužení.
Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení

Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení

Zdroj: HC Škoda Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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