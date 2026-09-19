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Zdrogovaný motorkář ujížděl před policisty, havaroval a dál pokračoval pěšky

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Nebezpečnou honičku absolvovali ve večerních hodinách plzeňští policisté. Hlídka chtěla v rámci běžné služby zkontrolovat muže na motocyklu značky Suzuki. Ten však odmítl zastavit a hnal se vysokou rychlostí ulicemi města. Nezastavila ho ani nehoda. Jak se ukázalo, důvodů k úprku měl hned několik.
Zdrogovaný motorkář ujížděl před policisty, havaroval a dál pokračoval pěšky

Zdrogovaný motorkář ujížděl před policisty, havaroval a dál pokračoval pěšky

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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