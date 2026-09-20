Většina zahrádkářů popel z krbu vyhodí. Smíchaný s jednou surovinou z lednice z něj vznikne hnojivo, po kterém rajčata rodí až do podzimu

Chuť čerstvých rajčat utržených ze stonku se nedá srovnávat s těmi, která zakoupíte v obchodech. Pokud si je navíc sami vypěstujete,
v každém soustu ochutnáváte svou zúročenou práci a čas, který jste jejich péči věnovali. Aby byla vaše úroda po všech těch měsících co největší a nejlahodnější, dopřejte jim v létě zálivku z jódu a popela. Po ní budou keře obsypané velkými a šťavnatými plody. Proč si vyrábět vlastní hnojivo
Přestože je nabídka hnojiv v obchodech opravdu rozmanitá, stále více zahradníků a pěstitelů dává přednost vlastní výrobě z přírodních surovin.
Jejich používání je z dlouhodobého hlediska nejen bezpečnější a šetrnější pro životní prostředí i lidské zdraví, ale navíc vychází finančně podstatně lépe, než směsi z obchodů. Máte taky přehled o všech složkách, které jste do hnojiva přidali a sami si můžete vybrat, jak si ideální hnojivo pro svou zahradu připravíte. Čím hnojit rajčata
Přestože jsou rajčata poměrně jednoduchá na pěstování, často dokáží potrápit i opravdu zkušené odborníky. I úplný amatér si přitom snadno vypěstujte vlastní úrodu, pokud bude dodržovat určitá pravidla,
která spočívají především v tvorbě ideálního prostředí a zajištění vhodných životních podmínek. Vhodnými hnojivy pak lze podpořit nejen jejich vývoj a růst, ale taky imunitní systém a celkové zdraví. Využít je možné i suroviny z domácnosti jako kefír, popel nebo jód, po kterých rajčata porostou jako divá. Zdroj fotografie: Freepik Hnojivo z kefíru a popela
Pro přípravu této hnojící směsi budete potřebovat jeden litr kvalitního kefírového mléka. To nalijte do desetilitrového kyblíku a přisypte 2 plné hrnky dřevěného popela.
Kefír pomůže díky obsaženým kyselinám rozpustit všechny živiny z popela, které tak budou pro rostliny mnohem stravitelnější. Do kyblíku přidejte vodu, abyste získali směs o celkovém objemu 10 litrů a přidejte půl čajové lžičky jódu, který zvýší odolnost rajčat vůči plísním a chorobám. Před aplikací odeberte jeden hrnek nálevu a nařeďte s 10 litry vody a nalejte ke kořenům. Hnojivo z kvasnic
Dalším vynikajícím
hnojivem připraveným z domácích surovin je směs z kvasnic, které jsou navíc bohatým zdrojem vitamínu B. Pro jeho výrobu smíchejte deset gramů droždí jedním litrem teplé vody a přidejte 2 čajové lžičky medu. Důkladně promíchejte a nechte hodinu odstát na teplém místě. Nakonec přelijte do kyblíku s 9 litry vody a přidejte 3 velké lžíce humátu draselného. Tento nálev aplikujte ke kořenům pravidelně jednou za dva týdny.
VIDEO Pěstování rajčat pro začátečníky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři