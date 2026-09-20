Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Většina zahrádkářů popel z krbu vyhodí. Smíchaný s jednou surovinou z lednice z něj vznikne hnojivo, po kterém rajčata rodí až do podzimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připravte si doma tuto extra výživnou směs a aplikujte ji v srpnu na rajčatové keře. Nejen že bude vaše úroda mnohem bohatší, ale sklízet budete ještě s příchodem podzimu.
Proč nikdy nezalévat rostliny studenou vodou – zkazí úrodu

Proč nikdy nezalévat rostliny studenou vodou – zkazí úrodu

Zdroj: Freepik
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Smíchal kopřivy s popelem a papriky narostly do velikosti, jakou jsme na zahradě ještě neviděli. Směs stojí pár korun a zabere den
Smíchal kopřivy s popelem a papriky narostly do velikosti, jakou jsme na zahradě ještě neviděli. Směs stojí pár korun a zabere den
Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu
Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu

Kilogram pevných hřibů, špetka hrubé soli a dvě kola v hrnci, takhle jednoduše vypadá tradiční domácí...

Klouzek strakoš na řezu modrá a většina houbařů ho nechá v lese. Přitom naložený do octa překoná i hřib
Klouzek strakoš na řezu modrá a většina houbařů ho nechá v lese. Přitom naložený do octa překoná i hřib

Žlutohnědý klobouk v mechu, modravý řez a houbař, který jde dál. Klouzek strakoš  (Suillus variegatus (Sw.)...

Červená řepa na konci srpna potřebuje jedinou zálivku. Kdo ji vynechá, sklidí malé a dřevnaté bulvy bez chuti
Červená řepa na konci srpna potřebuje jedinou zálivku. Kdo ji vynechá, sklidí malé a dřevnaté bulvy bez chuti

Dopřejte řepě některé z těchto přírodních hnojiv a vychutnejte si opravdu bohatou úrodu. Díky těmto...

V září roste v lesích houba, která po rozlomení krvácí oranžovým mlékem. Kdo ji nechá ležet, přichází o jednu z nejlepších pochoutek
V září roste v lesích houba, která po rozlomení krvácí oranžovým mlékem. Kdo ji nechá ležet, přichází o jednu z nejlepších pochoutek

Rozlomíte klobouk a z dužniny vyteče oranžová šťáva. Právě jste narazili na jednu z nejchutnějších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.