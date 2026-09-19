Všeruby uspěly v soutěži Vesnice roku 2026, zaujaly svou historií i péčí o krajinu

Letos se do soutěže přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Do celostátního finále postoupilo 13 vítězů krajských kol.
Historie Všerub sahá hluboko do minulosti. První písemná zmínka pochází z roku 1212 a už ve 13. století je zde zmiňován hrad. Stopy jednotlivých období jsou ve Všerubech patrné dodnes a připomínají je také místní památky.
Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice, kterou vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
„K nejvýraznějším patří kostel sv. Martina na návrší nad městem, spojený s někdejším hradem, nebo kostel sv. Ducha na náměstí, jehož stavební vývoj sahá do středověku. Součástí místního historického dědictví je také starý židovský hřbitov. Archeologické výzkumy u kostela sv. Ducha navíc odkryly stopy starších staveb a pohřbívání sahající až před konec 13. století,“ uvádí Spolek pro obnovu venkova České republiky, který soutěž Vesnice roku vyhlašuje.
Všeruby ale nejsou místem, které by žilo pouze svou historií. Celostátní komisi zaujalo například množství aktivních drobných živnostníků, spolků či udržování místních tradic. V krajském kole komise ocenila výsadbu alejí, budování tůní a mokřadů i dlouhodobou péči o veřejná prostor. Silnou stránkou obce je podle hodnotilelů také dobrá spolupráce s místními zemědělci. Lidé tam mohou využívat bohatou nabídku místních produktů od zemědělců, včelařů, rybářů, myslivců či zahradníků.
„Zvláštní pozornost si získala také ručně psaná a krásně ilustrovaná obecní kronika. Je to jeden z detailů, který krásně připomíná, že příběh města netvoří pouze významné události a památky, ale také každodenní život jeho obyvatel, který stojí za to uchovávat pro další generace,“ doplnili organizátoři.
Vítězné Boršice jsou v okrese Uherské Hradiště a mají 2186 obyvatel. Podle porotců obec dlouhodobě vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání, rodiny i seniory a zároveň systematicky rozvíjí veřejný prostor, infrastrukturu i další občanské zázemí. V případě stříbrné obce Vraclav zaujal porotu především bohatý společenský život a propojení všech částí obce.
Nositel titulu Vesnice roku 2026 získá odměnu 1,6 milionu korun formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Odměna poskytovaná stejným způsobem za druhé místo v celostátním finále je milion korun a za třetí místo 900 000 korun.
Soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova České republiky s partnery. Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru včetně měst a městysů, které mají do 7500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. O Vesnici roku v Programu obnovy venkova obce soutěží od roku 1995.