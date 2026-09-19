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Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil

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K tragické události došlo v sobotu krátce před druhou hodinou ráno na 104. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. Konkrétně šlo o úsek u Heřmanovy Hutě, kde právě probíhá rekonstrukce vozovky. Na místě zahynul šestapadesátiletý muž, kterého při couvání srazil jeho kolega.
Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil

Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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