Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil
Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v...
Nebezpečnou honičku absolvovali ve večerních hodinách plzeňští policisté. Hlídka chtěla v rámci běžné...
Hokejisté Olomouce vyhráli v 2. kole extraligy nad Plzní 3:2 v prodloužení a připsali si první vítězství v...
Užší nominaci na Cenu Thálie za roli Deloris Van Cartier v muzikálu Sestra v akci získala herečka a...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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