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Zakladatel StarDance prozradil, koho vidí místo Ebena. „Opravdu to člověka potěší," reagoval jmenovaný moderátor

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Jan Potměšil, muž stojící u zrodu české StarDance, veřejně ukázal na jednoho konkrétního moderátora, který by mohl nahradit Marka Ebena.
Marek Eben

Marek Eben

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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