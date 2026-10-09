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Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru

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Bílá koprová polévka na světlé jíšce z másla, mouky a mléka patří k těm receptům, které se předávají z generace na generaci. Recept s bramborami a zakysanou smetanou zahřeje a zasytí – a hotový je za půl hodiny.
Fotografie ke koprové polévce

Fotografie ke koprové polévce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Koprová polévka, která voní jako léto u babičky: Hustá, zakysaná a plná kopru, jak má být
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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