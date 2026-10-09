Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru

u nás doma nikdy nebyla jídlo, na kterém by panovala shoda. Spíš naopak. Táta by si ji bez řečí dal i ohřátou druhý den, já před ní jako dítě uhýbala, kdykoli to šlo. Změnilo se to až jeden podzim. Byla jsem nastydlá, unavená, v lednici toho moc nebylo a máma mi položila na stůl hluboký talíř bílé Koprovka na světlé jíšce. Od té chvíle jsem přešla na tátovu stranu. Tahle verze je přesně taková: hustší, koprové polévky krémová, s měkkými bramborami a koprem, který je cítit, ale nepřebije celý talíř.
Celé to stojí na dost obyčejném základu,
světlé jíšce z másla, mouky a mléka. Není to polévka tažená na vývaru. Je bílá, jemná a zahuštěná od začátku, ne opravovaná moukou někde na konci vaření. Brambory se vaří přímo v ní, takže do sebe vezmou mléčnou chuť a nepůsobí jako dodatečně přidané kostky z vody. Sterilizovaný kopr používám slitý, jen zelenou část. Zakysaná smetana přijde až úplně nakonec a polévku zakulatí dohladka. U nás se tenhle hrnec obvykle vyprázdní dřív, než se někdo pořádně pustí do krájení . chleba
Můj tip zní: Mléko do jíšky nepřilévejte naráz. Fakt radši po částech, ze začátku klidně jen několik lžic, a pokaždé metličkou rozmíchat do hladka. Když se člověk ukvapí, udělají se hrudky a v téhle polévce jsou znát. Pokud je základ příliš hustý, ředím ho vlažnou vodou, ne studenou, aby se jíška zbytečně nesrazila. Recept na bílou koprovou polévku s bramborami a zakysanou smetanou
Z těchto surovin vyjde hrnec zhruba pro
čtyři osoby. Celková délka přípravy: 35 až 40 minut Ingredience k přípravě Základ polévky (světlá jíška) 50 g másla 3 lžíce hladké mouky 500 ml plnotučného mléka sůl podle chuti vlažná voda na doředění (přibližně 300 až 400 ml) Náplň polévky 400 g brambor (středně velké, varný typ B) 2 lžíce sterilizovaného kopru (bez nálevu) Dokončení 150 ml zakysané smetany sůl a mletý pepř Postup přípravy koprové polévky s bramborami
1. Do středně velkého hrnce vložte
máslo a na středním plamenu ho nechte pomalu rozpustit. Jak začne lehce pěnit, přisypte mouku a hned míchejte, vařečkou nebo metličkou, podle toho, co máte po ruce. Směs osolte. Cílem je světlá jíška, ne zlatá ani hnědá. Plamen proto držte spíš níž a míchejte asi 4 až 5 minut, aby se mouka dobře prohřála a v hotové polévce nebyla cítit syrově.
2. Potom začněte přilévat
mléko. Nejdřív jen trochu, pár lžic, a důkladně rozmíchat, až vznikne hladká hustá pasta. Pak teprve další část. Stejně pokračujte, dokud nespotřebujete všechno mléko. Výsledkem má být hustší bílý základ bez hrudek. Foto: Cooky.cz, Koprová polévka, která voní jako léto u babičky: Hustá, zakysaná a plná kopru, jak má být
3. Do základu dolijte
vlažnou vodu, zhruba 300 až 400 ml, a za míchání přiveďte polévku k varu. Voda by neměla být ledová, jinak se základ snáz srazí nebo zhrudkovatí. Na mírném plamenu vařte 10 minut.
4. Mezitím oloupejte
brambory a nakrájejte je na menší kostky, asi 1,5 cm. Drobnější kousky změknou rychleji a lépe se propojí s chutí polévky.
5. Do vroucí polévky přidejte
sterilizovaný kopr bez nálevu a nakrájené brambory. Promíchejte, stáhněte plamen a vařte přibližně 18 až 22 minut, dokud brambory nezměknou. Vidlička by jimi měla projet bez odporu. Hrnec odstavte z plotny
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6.
Zakysanou smetanu nejprve rozmíchejte v misce s několika lžícemi horké polévky, aby se zahřála postupně. Teprve potom ji vmíchejte zpátky do hrnce. Smetana se tak nesrazí. Na konci polévku dosolte a opepřete, už ji ale znovu nevařte.
7. Podávejte horkou, ideálně s čerstvým chlebem nebo rohlíkem. Pokud něco zůstane do druhého dne, v lednici polévka bez problémů vydrží a po opatrném prohřátí bývá chuť ještě o něco plnější.
Tipy redakce: Mléko jako základ: Plnotučné mléko dá polévce krémovější chuť než polotučné. Podle Healthline je mléko dobrým zdrojem vápníku, bílkovin a vitamínu D, takže tahle nenápadná domácí polévka má i slušnou výživovou hodnotu, hlavně pro děti nebo starší členy rodiny. Sterilizovaný vs. čerstvý kopr: Čerstvý kopr dávejte až úplně na závěr, jinak rychle přijde o barvu i vůni. Sterilizovaný se do téhle polévky hodí dobře, protože má výraznější, koncentrovanější chuť a delší vaření zvládne. Jen ho předem opravdu slijte od nálevu. Hustota polévky: Když polévka vyjde moc hustá, přilévejte vlažnou vodu nebo mléko po malých dávkách a pokaždé promíchejte. Příliš řídkou polévku lze zahustit lžičkou mouky rozmíchanou ve studené vodě, kterou za stálého míchání přidáte do varu. Zakysaná vs. klasická smetana: Zakysaná smetana přinese lehce nakyslý tón a kopr díky ní vystoupí víc. Pokud chcete jemnější chuť, sáhněte po sladké smetaně ke šlehání. Polévka pak bude měkčí, kulatější a méně výrazná. Brambory navíc: Přidáte-li asi o třetinu víc brambor, vznikne vydatnější polévka, skoro jednoduché jídlo z jednoho hrnce. Varný typ B, například Agria nebo Marabel, drží tvar lépe než moučné odrůdy, které se mohou v hrnci rozpadnout na kaši.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline