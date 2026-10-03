Hřejivá vločková polévka s růžičkovou kapustou, kurkumou a lahůdkovým droždím: Výživná miska plná vitamínů

bývá pro někoho strašákem z dětství, ale já jsem si k ní našla cestu a nedám na ni dopustit. Když venku začne přituhovat a Růžičková kapusta obloha se zahalí do šeda, přesně tahle polévka u mě doma hraje prim. Spojení jemně oříškové chuti kapustiček, nasládlé mrkve a krémových vykouzlí v hrnci naprosto úžasný balzám na duši i na bříško, který vás ovesných vloček zaručeně postaví na nohy.
Navíc díky zlatavé
kurkumě a špetce římského kmínu nádherně voní po celém domě a má krásně zářivou barvu, která hned zvedne náladu. polévka Lahůdkové droždí dodá na závěr příjemný sýrový nádech, takže misku okamžitě vymetou i ti, kteří normálně nad zeleninou krčí nos.
Můj tip zní: Růžičkové kapustičky vařte v polévce opravdu jen krátce na závěr, aby si zachovaly svou krásně svěží zelenou barvu, zůstaly lehce křupavé a nezhořkly zbytečně dlouhým vřením. Recept na výživnou zeleninovou polévku s ovesnými vločkami a růžičkovou kapustou
Celkový čas přípravy: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 12 až 15 růžiček kapusty 2 mrkve 2 řapíky celeru 1 žlutá cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce ovesných vloček 2 lžíce lahůdkového droždí 1,5 litru zeleninového vývaru 1 lžička drceného římského kmínu 1 lžička mleté kurkumy 2 lžíce olivového oleje 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 1 hrst čerstvého nebo mraženého libečku Postup při přípravě vločkové polévky s růžičkovou kapustou4
1. Všechny druhy zeleniny důkladně očistěte a nakrájejte mrkev s řapíkatým celerem na
drobné kostičky nebo kolečka.
2. Růžičkové kapustičky zbavte svrchních lístků, odřízněte tuhé košťály a nakrájejte je na
pěkné čtvrtiny.
3. Ve větším hrnci rozpalte olivový olej, přisypejte najemno nasekanou žlutou cibuli a nechte ji na mírném ohni
zesklovatět dočista.
4. K zesklovatělé cibulce přidejte nakrájenou mrkev i řapíkatý celer a společně vše
krátce opékejte a restujte.
5. Do hrnce přisypejte ovesné vločky, nasekaný česnek, drcený římský kmín i mletou kurkumu a všechno
důkladně promíchejte, aby se koření krásně rozvonělo.
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6. Zalijte orestovanou směs zeleninovým vývarem, přiveďte polévku k varu a vařte na mírném ohni přibližně
15 minut, dokud zelenina nezměkne.
7. Před koncem vaření přisypejte do hrnce připravené čtvrtky růžičkové kapusty a nechte je v horké polévce na
5 minut přejít varem.
8. Odstavte hrnec z plotny, přimíchejte lahůdkové droždí spolu s nasekaným čerstvým nebo mraženým libečkem a podle vlastní chuti vše na závěr
osolte a opepřete.
9. Hotovou polévku rozlijte do hlubokých talířů a podávejte ještě
horkou a voňavou. Foto: anemoneprojectors – Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Růžičková kapusta Tipy redakce: Kvalita vývaru pro plnou chuť: Použijte poctivý domácí zeleninový vývar nebo kvalitní zeleninovou pastu bez chemie, protože čistý vývar vytvoří skvělý základ celého pokrmu. Příprava kapustiček bez hořkosti: Růžičkovou kapustu vkládejte do polévky až ke konci vaření na posledních 5 minut, aby si zachovala svěží barvu a neztrácela cenné vitamíny. Opražení ovesných vloček: Ovesné vločky opražte na oleji společně s cibulí a kořením ještě před zalitím vývarem, čímž polévka získá příjemnou oříškovou vůni a přirozené zahuštění. Lahůdkové droždí až na závěr: Lahůdkové droždí přisypávejte do polévky až po odstavení z plotny, abyste teplem nezničili cenné vitamíny skupiny B a nepřišli o jeho charakteristickou sýrovou chuť. Bylinky pro svěží aroma: Čerstvý nebo mražený libeček můžete doplnit také troškou čerstvé hladkolisté petrželky, která dodá polévce krásnou barvu a povzbudí trávení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková