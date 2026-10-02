Hedvábně krémová pórková polévka s opečeným pórkem a špetkou muškátového oříšku

Pórkovou polévku vařím dost často a většinou už bez vážení, spíš podle oka. Stejně ale pokaždé dopadne trochu jinak. Tuhle verzi jsem dělala v úterý odpoledne, venku pršelo a v lednici čekaly dva pórky, tři brambory a načatý kelímek smetany. Uvařila jsem hrnec, ochutnala, dala si talíř a druhý den jsem si ji bez váhání ohřála už ráno. Ano, k snídani. Bylo to dobré.
Na téhle
není nic složitého ani drahého. Důležité je neuspěchat polévce pórek na másle. Když má pár minut čas, změkne, zesklovatí a začne vonět lehce nasládle, skoro až máslově. V kuchyni je pak najednou takové to obyčejné teplo, které se špatně popisuje, ale poznáte ho hned. Přidávám drcený kmín a jen malou špetku sody, kvůli barvě i změknutí. Pak přijde hladká mouka, která vytvoří základ ještě před bramborami. Nakonec mixuju jen část polévky tyčovým mixérem. Ne celou. Díky tomu zůstane v hrnci něco na skus a zbytek se spojí do jemného krému. Výsledek není úplně hladká krémovka, ale ani vodová polévka. Do chladného říjnového dne sedne přesně.
Můj tip zní: S moukou chvíli počkejte. Pórek musí na másle opravdu povolit, klidně 10 až 12 minut na středním plameni. Když mouku nasypete moc brzy, nebude se zeleninou dobře pracovat a v hotové polévce se může ozvat taková nepříjemná moučná chuť. Správně připravený pórek je měkký, průsvitný a na okrajích jen lehce zlatý. V tu chvíli má mouka přijít do hrnce. Recept na krémovou pórkovou polévku s bramborami a smetanou
Celková délka přípravy: přibližně 45 minut Počet porcí: 4 až 5 Ingredience k přípravě Základ polévky 2 větší pórky (jen světlá část, případně i kousek světle zelené) 40 g másla 2 lžíce hladké mouky sůl a pepř podle chuti 1 lžička drceného kmínu špetka jedlé sody špetka cukru Brambory a vývar 3 středně velké brambory (cca 350 g), oloupané a nakrájené na kostky 1,2 až 1,5 l zeleninového vývaru (nebo vody s bujónem) Na zjemnění 100 až 150 ml smetany ke šlehání (33 % tuku) čerstvá pažitka nebo petrželka na podávání (volitelné) Postup přípravy smetanové pórkové polévky s bramborami
1. Pórky očistěte od oschlých vrchních listů a odřízněte spodní část s kořínky. Potom je rozkrojte po délce a opravdu důkladně vypláchněte pod tekoucí vodou. Mezi vrstvami bývá písek, někdy víc, než by člověk čekal. Očištěný pórek nakrájejte na půlkolečka silná asi půl centimetru.
2. Ve větším hrnci rozpusťte
máslo na středním plameni. Vsypte nakrájený pórek, osolte, opepřete, přidejte drcený kmín a špetku sody. Soda pomůže pórku udržet svěží zelenou barvu a zároveň ho trochu změkčí. Restujte 10 až 12 minut, až pórek zesklovatí a na krajích lehce chytí barvu. Stačí občas promíchat, není nutné stát nad hrncem nepřetržitě.
3. Přisypte
hladkou mouku a promíchejte ji s máslem i pórkem tak, aby se rovnoměrně obalila tukem. Nechte ji zhruba minutu až dvě krátce opékat. Ztratí syrovou chuť a polévka pak bude působit jemněji. Začněte přilévat zeleninový vývar
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4. Nejdřív jen menší část a dobře míchejte, aby se mouka nerozjela do hrudek. Potom dolijte zbytek. Přidejte nakrájené
brambory a špetku cukru, která trochu srovná zemitější chuť pórku. Polévku přiveďte k varu.
5. Plamen ztlumte a vařte asi 20 až 25 minut. Brambory mají být úplně měkké, vidlička jimi musí projít bez odporu. Během vaření polévku ochutnejte a podle potřeby dosolte.
6. Asi
polovinu polévky rozmixujte tyčovým mixérem přímo v hrnci. Druhou část nechte v kouscích. Polévka tak získá příjemnou strukturu, trochu krémovou a trochu rustikální. Pokud dáváte přednost hladkému krému, můžete samozřejmě rozmixovat celý obsah hrnce.
7. Přilijte
smetanu a polévku už jen krátce prohřejte na mírném plameni. Nenechte ji znovu prudce vařit, stačí ji zahřát. Na závěr ochutnejte a případně dolaďte solí nebo pepřem.
8. Horkou polévku rozdělte do misek a posypte čerstvou
pažitkou nebo petrželkou. Hodí se k ní krajíc chleba, případně opečené krutony. S nimi už bez problémů zastoupí celý oběd. Foto: Cooky.cz, Pórková polévka Tipy redakce: Barva pórku: Špetka jedlé sody při restování opravdu pomáhá. Pórek zůstane zelenější a nepřejde tolik do žluté. Nepřehánějte to ale, větší množství by už mohlo být v chuti znát. Hustota polévky: Když je polévka moc hustá, dolijte trochu horkého vývaru nebo vody a promíchejte. Pokud vám naopak připadá řídká, nechte ji pár minut probublávat bez pokličky na středním plameni. Záměna smetany: Místo smetany ke šlehání se dá použít zakysaná smetana nebo crème fraîche. Polévka pak získá jemně nakyslý tón, který se k pórku hodí. Rostlinná alternativa, třeba kokosová smetana, funguje také, jen počítejte s tím, že chuť celého jídla posune jinam.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková