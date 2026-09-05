Bydlení je vychází levněji než klasický byt. Starší manželský pár vyměnil nájem za život na luxusních lodích

Ceny bydlení neustále stoupají a pro mnoho rodin začíná být placení nájmů neúnosné. Libby Rome a její manžel našli velmi neobvyklé řešení této situace. Klasický dům vyměnili za nepřetržitý pobyt na zaoceánských lodích společnosti Princess Cruises. Celoroční cestování je nakonec vyjde mnohem levněji než běžný život na pevnině.
Život poskládaný do jediného batohu
Libby dříve pracovala jako konzultantka v IT sektoru a s manželem vedli dlouhé roky nomádský způsob života. Stěhovali se po celém světě a bydleli převážně v pronajatých pokojích a hotelech. Neustálé přesuny letadlem a složité plánování cest je ale postupně unavovalo. Osvobození našli až po své první dovolené na výletní lodi. Myšlenka trvalého bydlení na vodě je nadchla a k její realizaci jim pomohl přísný minimalismus.
Bývalá obyvatelka Texasu vzpomíná na své dřívější stěhování do Kanady s obrovským náklaďákem plným krabic. Dnes veškerý svůj majetek sbalí do jediného batohu a ušetřené peníze investuje do poznávání světa.
Luxusní pobyt za pár dolarů
Finanční stránka věci budí na sociálních sítích obrovskou pozornost. „Život na výletní lodi zní draze, ale my ho s manželem vlastně zvládáme za třiatřicet dolarů na osobu a den,“ svěřila se Libby ve svém videu na síti TikTok. Částka pokrývá ubytování, veškerou stravu, úklid i bohatý zábavní program. Nízkých nákladů dosahují díky vyhledávání jednosměrných plaveb a přesunům lodí mezi kontinenty. Největší úsporu jim ale přináší věrnostní programy lodních kasin. Manželé do hry na začátku vložili dva tisíce dolarů a díky promyšlené strategii získali stovky nocí v kajutách zdarma.
Pomalý internet a nástrahy bufetů
Každodenní realita na vodě má i své nevýhody. Připojení k internetu bývá na otevřeném moři hodně pomalé a rychlost se pohybuje kolem jednoho megabytu za sekundu. Libby to dlouho komplikovalo její práci na dálku z lodní kajuty, v dubnu letošního roku však svou korporátní kariéru naštěstí ukončila.
Velkou nepříjemnost představuje i vysoká koncentrace tisíců cestujících v uzavřeném prostoru. Rychlé šíření infekcí vede k častým nachlazením. Značnou zkouškou osobní vůle je pak všudypřítomné jídlo. Nepřetržitá pokojová služba a plné bufety svádí k přejídání a udržení zdravé váhy vyžaduje velkou dávku disciplíny.
Svatba na vlnách oceánu
Podobný životní styl láká i další lidi unavené z placení účtů a složité údržby nemovitostí. Padesátníci Jeff a Debb Knappovi prodali veškerý majetek a na pevninu se nevrátili už více než 900 dnů. Pár se seznámil přímo na jedné z lodí a po nějaké době uspořádal na palubě svatbu. Sdílejí spolu malou kajutu o rozloze osmadvaceti metrů čtverečních a za plavby utratí zhruba deset tisíc dolarů měsíčně.
Bývalá státní úřednice a zkušený řemeslník si pochvalují obrovskou úsporu za kvalitní maso, které tvoří základ jejich striktní masové diety. Plavby mají zarezervované až do jara roku 2028 a domů je neláká ani jejich šest dospělých dětí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (themarysue, newsbreak, aol, brobible).