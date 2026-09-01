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Když úřad kontroluje sám sebe, projde skoro všechno. Snad jen ne vražda

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. V regionech, kam se obvykle „hůře dohlédne“, se občas člověk nestačí divit, co všechno je možné. Stačí, aby klíčový městský úřad opakovaně rozhodoval o téže věci – a aby se k němu vracely i stížnosti na jeho vlastní postup. Výsledkem je dokonalá Hlava 22, kdy se spravedlnosti přes systém „ruka ruku myje“ nelze dovolat.
Škvorecký, Náchod

Škvorecký, Náchod

Zdroj: Náchodský rodák, spisovatel Josef Škvorecký, by se asi divil... Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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