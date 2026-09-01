Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Uklízečky z hotelu dávají na koberec tyhle 2 věci z kuchyně. Zůstane pak čistý a krásně voní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vešli jste někdy do hotelového pokoje a hned vás objal ten pocit […]
Uklízečky z hotelu dávají na koberec tyhle 2 věci z kuchyně. Zůstane pak čistý a krásně voní

Uklízečky z hotelu dávají na koberec tyhle 2 věci z kuchyně. Zůstane pak čistý a krásně voní

Zdroj:
Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Profesionální uklízečka radí: natřete na sklo ve sprše tuhle 1 věc. Vodní kámen i voda samy sklouznou
Profesionální uklízečka radí: natřete na sklo ve sprše tuhle 1 věc. Vodní kámen i voda samy sklouznou
Češi vůbec neví, že za tohle u domu hrozí pokuta až 30 000 Kč. Stačí jedno udání
Češi vůbec neví, že za tohle u domu hrozí pokuta až 30 000 Kč. Stačí jedno udání

Většina lidí bere zahradu za svým plotem jako svoje soukromí, kam nikomu […]

Odpad v kuchyni přestane zapáchat za 10 minut. Stačí do něj hodit 1 věc, kterou máte ve spíži
Odpad v kuchyni přestane zapáchat za 10 minut. Stačí do něj hodit 1 věc, kterou máte ve spíži

Stačí pár teplých dní a z kuchyňského koše se začne linout pach, […]

Češi pořád věší toaletní papír špatným směrem. 24 % z nich vůbec netuší, jak má být
Češi pořád věší toaletní papír špatným směrem. 24 % z nich vůbec netuší, jak má být

Málokterá věc v domácnosti dokáže rozjet tak vášnivou debatu jako obyčejná role […]

Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně
Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně

Skoro každá lednice má ve dveřích plastové důlky vytvarované přesně na vajíčka. […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.