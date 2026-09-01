Vyhlašujeme nejlepší last minute dovolenou pro seniory. Je tam teplo i v září a skoro žádní turisté

Konec léta neznamená konec sezóny u moře. Právě naopak. Ve chvíli, kdy se děti vrací do lavic a pláže se vyprázdní, začíná období, které jako by bylo ušité na míru lidem v důchodu. Je příjemně teplo bez úmorných veder, moře zůstává vyhřáté z celého léta a v letoviscích konečně panuje klid. Jedna destinace přitom seniorům sedne ze všech nejlíp, a my vám prozradíme, která to je.
Proč se dovolená pro seniory vyplatí odložit až na září
Hlavní letní nápor v září končí. Turistů rázem ubude, fronty na oběd zmizí a lehátko se dá zabrat i dopoledne. Pro seniory, kteří shon nevyhledávají, je to zásadní změna atmosféry.
V září u moře výrazně ubude turistů a volné lehátko se dá zabrat i dopoledne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zároveň klesají ceny. Mimo hlavní sezónu bývají zájezdy, letenky i ubytování citelně levnější než v létě a u řady hotelů dělá rozdíl desítky procent.
A počasí? Voda si drží teplo z celého léta, takže moře ve Středomoří mívá v září příjemných 24 až 28 stupňů. Vzduch se přitom umoudří a úmorná vedra vystřídají teploty, u kterých se dá v pohodě chodit na procházky.
Podle čeho poznáte dovolenou, která seniorovi opravdu sedne
O spokojenosti nakonec rozhodnou praktické detaily. Hodí se pláž v docházkové vzdálenosti od hotelu s pozvolným vstupem do vody, kde se dá bezpečně vykoupat.
Důležitá je i samotná cesta. Pro pohodlí seniora udělají víc než bazén navíc jiné detaily:
přímý let nebo krátký transfer z letiště, výtah a pokoj v nižším patře, cesta na pláž bez zdolávání schodů, spolehlivá klimatizace.
Kdo bere pravidelně léky nebo se hůř pohybuje, ať si předem ověří dostupnost lékárny i bezbariérovost hotelu.
Roli hraje i vhodný termín. Sázka na jistotu jsou okrajové měsíce sezóny, na jaře květen s červnem, na podzim září s říjnem. Prázdninový nápor i největší vedra jsou pryč a u moře panuje klid.
Jednička pro seniory: Kypr, kde léto končí až v listopadu
Když všechna kritéria spojíme, vychází jasný vítěz. Kypr leží v nejteplejším koutě Středomoří a koupat se tu dá déle než jinde v Evropě, klidně do listopadu. V září tady bývá kolem třiceti stupňů a voda se drží kolem příjemných sedmadvaceti.
Kypr patří k nejteplejším koutům Středomoří, kde se dá koupat až do listopadu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro seniory je ale nejdůležitější něco jiného. Letovisko Protaras si dodnes zachovává klidný, rodinný ráz. Zdejší pláž Fig Tree Bay se pravidelně objevuje v žebříčcích nejhezčích pláží Evropy a láká jemným pískem a pozvolným vstupem do moře, kde se dá v klidu lenošit i bez plaveckých ambicí.
K tomu připočtěte solidní zdravotní péči, na kterou je na ostrově spolehnutí. Odpočívá se tu bez obav o to, kam v nouzi zajít.
Kam ještě vyrazit za teplem a klidem
Kypr zdaleka není jediná trefa. Kdo má rád řeckou atmosféru, sáhne po Krétě, Rhodosu nebo Korfu. V září tam pořád panuje léto, vzduch se drží kolem osmadvaceti stupňů, moře kolem pětadvaceti a turistů rychle ubývá.
Na peněženku nejšetrnější bývá Bulharsko a Albánie. Září je tady takzvaná sametová sezóna, kdy davy zmizí, ubytování zlevní a moře zůstává příjemně teplé. U Černého i Jaderského moře utratíte výrazně méně než v západním Středomoří.
Pokud chcete mírnější klima a k tomu procházky, láká Madeira. Ostrovu uprostřed Atlantiku se přezdívá ostrov věčného jara, protože tam bývá příjemně skoro celý rok.
Pro rychlé srovnání:
Destinace Počasí v září Přednost pro seniory Kypr kolem 30 °C, moře zhruba 27 °C, koupání až do listopadu klidný Protaras, pozvolná pláž Fig Tree Bay, spolehlivá zdravotní péče Řecko (Kréta, Rhodos, Korfu) vzduch kolem 28 °C, moře kolem 25 °C pořád panuje léto, turistů rychle ubývá Bulharsko a Albánie moře zůstává příjemně teplé nejnižší ceny, sametová sezóna Madeira příjemné klima skoro celý rok mírnější klima vhodné na procházky, ostrov věčného jara Než rezervujete, myslete na tohle
Září sice patří mimo sezónu, ale volná místa mizí rychleji, než by člověk čekal. Oblíbené hotely a výhodné zájezdy si lidé zamlouvají hned po prázdninách, takže kdo chce mít z čeho vybírat, neměl by rezervaci nechávat na poslední chvíli.
A ještě jedna rada. Egypt a Turecko sice v září lákají teplem, jenže tam teploměr často šplhá přes třicet stupňů a pro někoho je to už příliš. Kdo úmorná vedra nevyhledává, udělá lépe, když zamíří do mírnějšího Středomoří. Nejpříjemnější bývá druhá polovina září, kdy je po náporu a léto ještě neřeklo poslední slovo.
Zdroje: https://www.invia.cz/blog/prodluzte-si-leto-aneb-kam-vyrazit-na-dovolenou-v-zari/, https://www.tui.cz/blog/nejlepsi-destinace-na-dovolenou-v-zari/, https://www.vsetinskacestovka.cz/blog/134:dovolena-pro-seniory.html, https://www.svetaznalec.cz/kam-v-zari-k-mori/, https://backpacktrip.cz/kam-v-zari-k-mori/